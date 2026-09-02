擋軍人加薪又編離營賠款 許宇甄：這就是賴政府的敬軍？

針對國防部2027年度預算書編列軍官、士官、軍校生及志願士兵提前離營相關賠償收入，合計高達約4.2億元，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，賴政府一邊高喊敬軍、愛軍，一邊對已經三讀、總統公布、行政院長親自副署的「軍人待遇條例」拒絕編足預算、拒絕落實志願役加給。

許宇甄表示，現在國防部倒是連明年官兵提前離營要賠多少錢，都先算進歲入。該給軍人的加薪不給，軍人要走的賠款倒是算得清清楚楚，這就是賴政府的敬軍？

許宇甄指出，其中軍、士官未服滿年限退伍賠償金編列近1.4億元，還比上一年度增加2245萬餘元。政府敢不敢面對一個最根本的問題：這些官兵為什麼寧可賠錢，也要離開？政府到底知不知道國軍真正留不住人的原因是什麼？如果連人為什麼走都搞不清楚，只會看到缺員就加招募、看到離營就收賠款，這不是治本，只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

許宇甄質疑，國軍的人力問題談了這麼多年，究竟是待遇不夠？勤務過重？管理文化出了問題？升遷制度讓人看不到未來？還是家庭與軍旅生活根本難以兼顧？國防部有沒有真正做過系統性的離營原因分析？有沒有把不同軍種、階級、年資的離營原因攤開來看？還是到現在仍在瞎子摸象？

許宇甄批評，連官兵為什麼離開都不知道，卻天天高喊「抗中保台」、要求擴充戰力，會不會太過癡人說夢？