蔣萬安兒蔣得立不用服兵役？兵役局曝規定：國民有服兵役義務

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取交換學生計畫，也遭翻出因在美國出生有美國籍，桃園市前議員王浩宇甚至發文質疑，如有美國籍16歲前離開台灣到美唸書，就可取得「僑民」身分，未來不用當兵？北市兵役局長李治安今天受訪表示，只要領有中華民國身分證，有中華民國國籍國民，就有服兵役的義務。

蔣萬安今天上午主持北市115年秋祭忠烈陣（公）亡將士大典。對於綠營質疑蔣得立未來不用服兵役一事？李治安表示，只要領有中華民國身分證，有中華民國國籍的國民，就有服兵役的義務；至於是否有僑民身分，要由本人向僑委會申請，由僑委會認定，至於認定的居住時間，要看他未來的發展。

媒體追問相關規定，是否有規定要住滿幾天？李治安表示，僑委會規定，僑民身分必須在僑居地一年內住滿半年，不能在僑居地只半年內就回來，回來就會要求服兵役，就會徵集。