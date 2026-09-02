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獲國軍楷模 空軍防空連長：平時多準備戰時多勝算

中央社／ 台北2日電

總統賴清德今天主持「115年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，榮獲國軍楷模的空軍防空飛彈連長吳志謙表示，始終秉持平時多一分準備，戰時多一分勝算的精神，精進各項戰訓本務，後續也會繼續為中華民國而戰，努力做出貢獻。

賴總統上午赴國防部主持「115年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，表揚獲獎的國軍楷模、模範團體、以及全民國防教育、敬軍活動和後備工作的優秀夥伴。

空軍防空暨飛彈第613營第3連連長吳志謙受訪表示，他畢業於空軍官校106年班，去年起擔任613營第3連長至今，始終秉持平時多一分準備、戰時多一分勝算的精神，精進各項戰訓本務，後續也會繼續為中華民國而戰，努力做出貢獻。

吳志謙表示，單位所使用的武器是天弓三型防空飛彈，近年中共軍機擾台，單位在紮實的訓練下，人員皆可負荷及擔任戰備。

陸軍航空602旅突擊直升機作戰隊獲頒國軍模範團體，上校隊長龔育霖受訪指出，作戰隊去年執行各項任務皆順利圓滿達成，在颱風樺加沙期間，突擊作戰隊各項任務整備，迅速投入救災，發揮航空部隊快速機動及緊急應變能力，展現守護家園決心。

龔育霖提到，紀律是部隊戰力根本，尤其航空部隊對於紀律要求更高，從日常事務到任務整備與飛行訓練，每個環節都需要依照程序步驟要領，及各項規定執行，不能馬虎或鬆懈，每一次的飛行訓練都是依靠空、地勤官兵共同合作達成，每次任務順利完成，都有賴全體共同合作成果。

榮獲全民國防教育傑出貢獻獎的憲兵裝步239營賴淯霖上士說，國軍人才招募需要大家共同努力達成，不論是校園面對學生，或是面對群眾，他都告訴自己，秉持公開透明專業角度，告訴大家國軍強在哪裡，而在招募時，也不是只想將國軍這份工作推薦出去，是要讓大家瞭解國軍、認識國軍，讓社會大眾知道國軍現況，以及軍職工作內容、專業性質等。

獲得後備輔導幹部楷模的後備指揮部全國委顧團全國總團長姜文郎表示，投入後備體系已40餘年，非常喜歡這份工作，希望能做為國軍最強後盾。

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