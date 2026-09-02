總統：政府支持國軍 團結一心守護國家安全

九三軍人節將至，總統賴清德今天表示，一個國家真正的強大，不只是來自精良裝備，更有面對挑戰的時候，大家站在一起、團結在一起，軍人守護國家，政府支持國軍，社會給予信任，團結一心繼續守護國家安全，守住民主、自由與和平。

賴總統今天在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人陪同下，主持「115年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，頒獎予得獎者並致詞。

賴總統表示，明天就是九三軍人節，恭賀所有獲獎的國軍楷模、模範團體、以及全民國防教育、敬軍活動和後備工作的優秀夥伴，而今年的獲獎單位，讓大家看到，國軍在不同崗位的使命與擔當，例如陸軍航空602旅突擊直升機作戰隊在去年颱風樺加沙重創花蓮後，作戰隊出動直升機，載運搜救兵力及裝備，投入災區救援，展現國軍守護家園、保護人民的精神。

賴總統提及，台東縣南區委顧團顧問曾仲甫，長期支持國防工作，去年更協助國軍建置太麻里火砲射擊訓練場，擴大部隊訓練能量；海軍陸戰隊連長蔡茵嵐上尉，從成為全國第7位女蛙人，到努力晉升為軍官，正是年輕世代勇於實現抱負的代表。

賴總統指出，今年是「全民國防教育法」施行20週年，全民國防教育從學校、機關走入社會，讓更多民眾了解國防、支持國防，也參與提升全社會防衛韌性的工作。

賴總統說，面對國際情勢快速變化，中國威權主義不斷擴張，台灣不僅要持續提升國軍戰力，也要讓政府與社會具備充分的應變能力，唯有持續提升防衛能力與嚇阻力量，才能讓國家安全與區域和平更有保障，明年度整體國防預算，將首度突破新台幣1兆元，達到1兆1225億元，持續超過GDP的3%，台灣要向國際社會，展現強化自我防衛能力的決心。

賴總統提到，政府未來會繼續落實國防自主，發展軍工產業、人工智慧及無人載具，提升台灣整體因應未來挑戰的能力。

「國防戰力的核心是人」，賴總統說明，政府支持國防，也一定會照顧官士兵，從前總統蔡英文任內到他上任以來，政府持續調整國軍待遇，軍公教人員明年1月開始，更將全面加薪4%，這將是10年來，政府第5度為軍公教人員加薪。

賴總統說，不論是蔡英文任內推動的「興安專案」，或是他上任後持續推動的「展興專案」，都是為了改善國軍的生活與訓練環境，政府也持續強化育兒、家庭照顧等支持，讓官兵安心服役、專心執行任務，國軍的背後也有來自社會的支持，從去年7月開始，6家國籍航空已經提供軍人優先登機禮遇，今年在政府的號召下，更有640個品牌、2萬多間門市，參與企業敬軍活動。

賴總統談及，他始終相信，一個國家真正的強大，不只是來自精良裝備，更有面對挑戰的時候，大家站在一起、團結在一起，軍人守護國家，政府支持國軍，社會給予信任，人民珍惜民主自由，當這些力量凝聚起來，就能因應各種挑戰，「讓我們團結一心」，繼續守護國家安全，守住民主、自由與和平。