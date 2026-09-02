軍人節大會 賴總統：政府調整加給、加薪 一定照顧官士兵

國防部今天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統致詞時重申，面對國際情勢快速變化，中國威權主義不斷擴張，必須讓政府與社會具備充分的應變能力。他並再次強調，政府調整戰鬥加給、為軍公教加薪，一定會照顧官士兵。

國防部九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6類175個獎項。

賴總統在致詞時表示，今年的獲獎單位，讓大家看到，國軍在不同崗位上的使命與擔當。他點名陸軍航空602旅突擊直升機作戰隊，肩負空中突擊、快速增援，以及人員、裝備與物資運送等任務。去年樺加沙颱風重創花蓮後，出動直升機，載運搜救兵力及裝備，投入災區救援，展現國軍守護家園、保護人民的精神。

另外，空軍第2聯隊第41作戰隊，長年肩負空防警戒任務，面對台海周邊情勢快速發展，官兵夜以繼日維持戰備，是守護台灣領空的重要力量。

賴總統並提到，台東縣南區委顧團的顧問曾仲甫，去年協助國軍建置太麻里火砲射擊訓練場，擴大部隊訓練能量。這些都充分展現出，國軍守護人民，社會支持國軍，正是全民國防最具體的實踐。

賴總統同時點名今年獲選國軍楷模的海軍陸戰隊連長蔡茵嵐上尉，肯定他從成為全國第7位女蛙人，到一路努力晉升為軍官，正是年輕世代勇於實現抱負的代表。

賴總統強調，希望透過這樣的表揚，讓國人看見國軍努力和貢獻。更重要的是，讓更多年輕人了解，穿上軍服、保家衛國，是值得驕傲的志業。

他並指出，今年是「全民國防教育法」施行20週年。20年來，全民國防教育從學校、機關走入社會，讓更多國人了解國防、支持國防，也參與提升全社會防衛韌性的工作。

當前，面對國際情勢快速變化，中國威權主義不斷擴張，不僅要持續提升國軍戰力，也要讓政府與社會具備充分的應變能力。上個月，國軍完成了漢光42號演習，這次演習以實戰化為核心，驗證聯合作戰、分散部署等項目，也持續強化整體防衛韌性。多一分準備，國家就多一分安全。唯有持續提升防衛能力與嚇阻力量，才能讓國家安全與區域和平更有保障。

賴總統說，明年度整體國防預算，將首度突破1兆元，達到1兆1225億元，持續超過GDP的3%。就是要向國際社會，展現台灣強化自我防衛能力的決心。未來政府會繼續落實國防自主，發展軍工產業、人工智慧及無人載具，來提升台灣整體因應未來挑戰的能力。

賴總統並說，國防戰力的核心是人，政府支持國防，也一定會照顧官士兵。從蔡英文前總統到他上任以來，政府持續調整國軍待遇。今年7月起再新增第三類型戰鬥部隊加給，在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，也比照支領。

同時，今年7月，軍公教人員的專業加給及主管職務加給，各調增2,000元；明年1月開始，更將全面加薪4%。這將是10年來，政府第5度為軍公教人員加薪。

除此之外，不論是「興安專案」或是他上任後推動的「展興專案」，都是為了改善國軍的生活與訓練環境，政府也持續強化育兒、家庭照顧等支持，讓大家安心服役、專心執行任務。

賴總統強調，一個國家真正的強大，不只是來自精良裝備，更有面對挑戰的時候，大家站在一起、團結在一起。

軍人守護國家，政府支持國軍，社會給予信任，人民珍惜民主自由。當這些力量凝聚起來，就能因應各種挑戰。