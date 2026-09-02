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國防部慶祝軍人節 獲獎後備楷模：美國鴨霸 有些武器不需對美採購

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎，接受賴清德總統頒獎。記者林伯東／攝影
國防部舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎，接受賴清德總統頒獎。記者林伯東／攝影

國防部今天舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎會前受訪表示，美國是「鴨霸的國家」、「不是很好的朋友」，他認為國軍有些武器不需要對美採購。

國防部今天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6類175個獎項。

獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎在典禮開始前受訪表示，他投入後備體系至今已近40年，對這份工作相當熱愛，希望社會有力人士能發揮「用之於社會、取之於社會」觀念，為國軍做最強的後盾。

不過被問到如何看待今年漢光演習後備動員的成果時，姜文郎話鋒一轉，提到有些武器「不需要向美國採購」，因為他發覺美國這個國家，「不是一個很好的朋友」。

面對追問，姜文郎強調這些是他個人見解，他表示，國軍的武器當然是以防衛為主，有一些比較精進的武器，依我們的科技已經能夠發展，不需要聽這些「鴨霸的國家」來採購，他認為，他們有點「政客的動向」，他真是不太喜歡美國這樣的國家。

國防部舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，不過獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎質疑，美國是「鴨霸的國家」、「不是很好的朋友」，國軍有些武器不需要對美採購。記者林伯東／攝影
國防部舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，不過獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎質疑，美國是「鴨霸的國家」、「不是很好的朋友」，國軍有些武器不需要對美採購。記者林伯東／攝影

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