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調薪難敵官士生兵提前離營 國防部明年編列4.2億元歲入賠償預算

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部送交立法院的2027年度預算書披露，軍方為當年度軍官士官未服滿年限退伍賠償金，編列1億3997萬9000元歲入預算。圖為示意。圖/本報系資料照
國防部送交立法院的2027年度預算書披露，軍方為當年度軍官士官未服滿年限退伍賠償金，編列1億3997萬9000元歲入預算。圖為示意。圖/本報系資料照

國防部送交立法院的2027年度預算書披露，軍方為當年度軍官士官未服滿年限退伍賠償金，編列1億3997萬9000元歲入預算，較上年度增列2245萬4000元。而若併計軍校生退學賠款收入編列1億1801萬元，志願士兵不適服現役賠償收入編列計達1億6282萬元，國防部預期官士生兵提早離營賠款金額計高達4.2億。

針對軍官士官未服滿年限退伍賠償金，軍方「預判」的賠償金額雖比去（2026）年高，但較2023、2024、2025年度為低。

國防部2027年編列同一科子目歲入預算額度，與2022年的1億1461萬9710萬元接近，當年度有1236名軍士官申請提前退伍，應賠償者達815人。

根據國防部統計，2025年度軍、士官未服滿年限退伍人數，計1213人，應賠償者為805人，總賠償金額為2億3598萬3869元。

國防部為2027年度學生退學賠款收入，編列1億1801萬元較上年度減列517萬6000元。志願士兵不適服現役賠償收入編列計達1億6282萬6000元，較上年度減列3214萬1000元。

此外，國防部2027年度採購案違約逾期交貨等罰款歲入收入，編列高達3億元1750萬4000元，較上年度增列8161萬1000千元。營繕工程違約逾期完工等罰款，也編列歲入收入2290萬3000之，較上年度增列597萬7000元。

國防部 預算 退伍

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