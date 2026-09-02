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93軍人節致敬資深空軍教官 賴總統：守護台灣天空是團隊完成的任務
明天是93軍人節，賴清德總統透過臉書發文介紹從經國號戰機到勇鷹高教機，一路帶飛的資深教官王文彬；守護台灣的天空，從來不是一個人的事，是整個團隊共同完成的任務。
賴總統指出，生活在安穩的地面上，大家很難真正體會，飛行員每一次升空，要經過多少訓練，又要承受多大的壓力；影片中的王文彬教官，已經從軍30年；從IDF、F-5，到國機國造的「勇鷹」高教機，他一共經歷7次換裝。帶飛學員時，他始終嚴格要求，因為年輕飛官必須具備足夠的抗壓性，未來才能獨當一面，平安完成任務。
賴總統表示，他要向王文彬，也向所有飛行員、機務及地勤夥伴，表達最深的敬意；謝謝大家把青春與歲月交給國家，在各自的崗位上，共同承擔保衛家園的責任。
賴總統說，守護台灣的天空，從來不是一個人的事；每一次升空，背後是無數機務和地勤夥伴的支持；每一次平安落地，是整個團隊共同完成的任務。
賴總統表示，國軍守護國家，國家也要照顧國軍；從國機國造，到提升待遇、完善照顧，政府會持續投入資源、改善環境，讓每一位願意把青春交給國家的人，都能感受到國家的支持，也能安心、驕傲地堅守崗位。
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