快訊

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

9月10日鬼門關10禁忌曝光！不准說再見、娃娃收起來「觸犯很可怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

93軍人節致敬資深空軍教官 賴總統：守護台灣天空是團隊完成的任務

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
勇鷹高教機。聯合報系資料照
勇鷹高教機。聯合報系資料照

明天是93軍人節，賴清德總統透過臉書發文介紹從經國號戰機到勇鷹高教機，一路帶飛的資深教官王文彬；守護台灣的天空，從來不是一個人的事，是整個團隊共同完成的任務。

賴總統指出，生活在安穩的地面上，大家很難真正體會，飛行員每一次升空，要經過多少訓練，又要承受多大的壓力；影片中的王文彬教官，已經從軍30年；從IDF、F-5，到國機國造的「勇鷹」高教機，他一共經歷7次換裝。帶飛學員時，他始終嚴格要求，因為年輕飛官必須具備足夠的抗壓性，未來才能獨當一面，平安完成任務。

賴總統表示，他要向王文彬，也向所有飛行員、機務及地勤夥伴，表達最深的敬意；謝謝大家把青春與歲月交給國家，在各自的崗位上，共同承擔保衛家園的責任。

賴總統說，守護台灣的天空，從來不是一個人的事；每一次升空，背後是無數機務和地勤夥伴的支持；每一次平安落地，是整個團隊共同完成的任務。

賴總統表示，國軍守護國家，國家也要照顧國軍；從國機國造，到提升待遇、完善照顧，政府會持續投入資源、改善環境，讓每一位願意把青春交給國家的人，都能感受到國家的支持，也能安心、驕傲地堅守崗位。

天空 軍人節 軍人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

服役40年功成身退 AT-3教練機畢業

打造信賴產業鏈 賴總統：台灣已建立完整半導體聚落

總統副總統致意記者節 肯定新聞工作者查證監督

陸軍舉辦「英雄茶會」邀官兵眷屬共享軍人節榮耀

相關新聞

93軍人節致敬資深空軍教官 賴總統：守護台灣天空是團隊完成的任務

明天是93軍人節，賴清德總統透過臉書發文介紹從經國號戰機到勇鷹高教機，一路帶飛的資深教官王文彬；守護台灣的天空，從來不是一個人的事，是整個團隊共同完成的任務。

防衛機場 空軍編102億買雲豹八輪裝甲車

明年度各部會預算書陸續公開，空軍機場警衛憲兵目前配備的V-150四輪裝甲車服役已逾四十年，空軍從明年度起編列預算一○二億，採購換裝四十八輛配有卅公厘機砲等武器的雲豹八輪裝甲車，以因應機場反空機降防衛需求。此外，空軍也編列卅五億元經費，為啟用已逾卅年的花蓮佳山洞庫，進行核生化及供電、空調等設施升級更新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。