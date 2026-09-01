肯定台灣發展無人機 華爾街日報籲川普推進對台軍售

「華爾街日報」主筆室撰文指出，台灣近期積極推動無人機發展意義重大，如今關鍵在於美國總統川普是否會為這個模範盟友提供更多武器支援；文章呼籲美方加強與台灣合作生產無人機，並推進對台軍售案。

華爾街日報（The Wall Street Journal）表示，台灣立法院日前通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，為未來6年編列預算總額2400億元，目標除採購無人載具系統外，也包括擴大本土產業基礎。

台灣政府正努力因應作戰型態改變，嚇阻中國共產黨對台發動侵略或封鎖。

根據智庫估計，台灣今年第1季對歐洲的無人機出口量已超越去年全年的13萬架，多數最終運往烏克蘭。

儘管台灣防衛中國來犯的情形與烏克蘭陸戰大不相同，但正如美國太平洋司令部（U.S. PacificCommand）司令帕帕羅（Sam Paparo）所言，大量投放無人載具能讓台灣海峽變成對共軍的「地獄景象」（hellscape）。

華爾街日報寫道，台灣在無人機發展上採取的「現實主義」令人矚目，因為華府長年以來一直批評台灣過度採購戰機等大型武器平台，對以「不對稱作戰」抵禦更強大敵人的重視不足。

台灣政壇對此事立場分歧。總統賴清德希望於2030年底前將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）5%，不過他領導的民進黨並未掌控立法院。

儘管如此，台灣仍持續取得進展，包括今年通過額外的國防支出，賴總統也已提議明年的國防支出再增加18%。

華爾街日報建議，美國可採取的實際行動之一，是推動通過聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等人提出並獲跨黨派支持的「台灣藍天法案」（Blue Skies forTaiwan Act）。

這項法案試圖推動美國政府與台灣更密切合作生產無人機，尤其是在打造不依賴中國製零組件的供應鏈方面，這是大規模生產低成本無人載具的最大挑戰之一。

此外，華爾街日報指出，川普（Donald Trump）也可推進目前懸而未決的140億美元對台軍售案，由於中國國家主席習近平預計9月訪美，這項軍售案目前遭到擱置。

華爾街日報總結，台灣將自身未來定位在自由世界，並願意為捍衛自由做出犧牲；過去幾任美國總統皆能在維持與中國外交往來的同時，也不背棄對台灣的承諾，因此川普應該也能做到這點。