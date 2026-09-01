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F-16飛官辛柏毅因公殉職 9月3日入祀澎湖忠烈祠

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
F-16飛官辛柏毅1月在花蓮墜海，9月3日入祀澎湖忠烈祠。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
F-16飛官辛柏毅1月在花蓮墜海，9月3日入祀澎湖忠烈祠。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

空軍F-16戰機今年1月6日晚間於花蓮外海執行夜間任務時失聯，飛官辛柏毅至今仍未尋獲，國防部經長時間搜尋後宣告因公殉職，並晉升少校。澎湖縣政府民政處表示，辛柏毅獲內政部核准入祀忠烈祠，縣府將於9月3日秋祭國殤典禮前，先舉行辛柏毅入祀澎湖忠烈祠儀式。

澎湖縣民政處表示，澎湖各界每年於忠烈祠舉行春、秋祭國殤典禮，追思革命先烈及陣亡將士。今年秋祭典禮將與辛柏毅入祀儀式一併舉行，入祀典禮預定9月3日上午8時25分開始，隨後舉行「中華民國115年澎湖縣各界秋祭先烈暨陣亡將士典禮」。

民政處指出，辛柏毅為澎湖優秀子弟，今年1月6日晚間駕駛F-16戰鬥機執行夜間守衛國土任務，期間因天候不佳等因素失聯，後續搜救行動持續進行，但至今仍未尋獲。國防部、內政部為表彰其忠勇義烈及為國犧牲事蹟，函請地方政府辦理入祀忠烈祠，讓烈士英靈永祀。

澎湖縣政府表示，當天將邀請辛柏毅家屬、學校師生及各界民眾前往澎湖忠烈祠致意，追思這名為國家執行任務、最終不幸殉職的澎湖子弟。

辛柏毅妻子7月間也在社群平台分享婚紗照，照片中她身穿白紗，懷抱丈夫生前燦笑的照片，並寫下「辛太太準備畢業了」、「能成為你青春的人生伴侶真美好」，字句流露對丈夫的思念。

辛柏毅 澎湖 忠烈祠

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