新任第七岸巡隊長就任 強化巡查防堵走私

海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長温梓辰今天就任，未來將結合海巡三道防線齊心協力，築牢澎湖海防安全網絡，貫徹「國安、治安、平安」三安目標。

金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長布達宣誓典禮，今天由分署長洪挬論主持，昨天在海委會授階3線2星的隊長温梓辰今天宣誓上任。

洪挬論指出，新任隊長温梓辰畢業於國立政治大學及政治作戰學院志願役預官班，自基層安檢所所長扎根，歷任科員、所長、岸巡中隊長及金馬澎分署科長等重要職務，兼具前線防務實務與高司幕僚歷練，歷年工作考核及考績均相當優異，此次獲得拔擢出任澎湖岸巡隊長一職。

温梓辰表示，接任隊長一職，未來將與巡防區、海巡隊、查緝隊緊密協同作戰，強化岸際巡查、防堵走私偷渡及海事搜救應變能量，共同築牢澎湖海防安全網絡，持續貫徹「國安、治安、平安」三安目標。