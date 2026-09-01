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佳山基地整建超過30年 空軍擬花35億元提升10大系統

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台灣東部的空軍佳山洞庫從民國80年啟用至今已超過30年，面臨設備老化等問題，空軍規劃投入35億元，針對洞庫的機電、核生化等10大系統進行性能提升。圖／截自空軍司令部臉書粉專
台灣東部的空軍佳山洞庫從民國80年啟用至今已超過30年，面臨設備老化等問題，空軍規劃投入35億元，針對洞庫的機電、核生化等10大系統進行性能提升。圖／截自空軍司令部臉書粉專

位於台灣東部的空軍佳山洞庫是國軍重要戰力保存據點，不過從民國80年至今已運作超過30年，面臨設備老化等問題，空軍規劃從明年起投入35億元，針對洞庫的機電、核生化等10大系統進行性能提升。

位於花蓮、深入中央山脈的佳山基地，具有抗炸、抗震能力，洞庫可貯存大量戰績，長期被視為空軍戰機面臨共軍第一擊空襲、執行戰力保存的重要據點，也因軍方長期保密而蒙上神秘色彩。

不過佳山基地從民國80年整建迄今已超過30年，面臨設備老化和消失性商源等問題，軍方從明年起至120年，分5年編列35億元預算，執行「佳山基地系統性能提升案」，針對洞庫的儀控、通風空調、戰備緊急供電、電梯、安全門、消防、附屬設施、電力、給（排）水等10大系統進行提升，也包括具備防護化生放核及電磁脈衝等能力。

國防部指出，為落實「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，空軍主力戰機於防衛作戰時期，依命令分散部署於花蓮佳山、台東石子山執行戰力保存，一部分兵力將駐守原基地及防空部隊機動部署後，擔負整體防空作戰，依戰況發展和作戰指導，執行聯合制海、聯合國土防衛作戰。

除了佳山基地洞庫的機電、消防與化生放核的維護升級之外，空軍也編列116年至120年、68億持續預算，分別在花蓮佳山、台東石子山基地興建22座、4座的防護機庫堡。空軍說明，此案為檢討空軍現有戰機、機庫堡數量所需的抗炸防護能力及效益，以利確保空中戰力。

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