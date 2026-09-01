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強化空軍機場防衛 空軍編102億元買雲豹八輪甲車

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
負責空軍機場警衛的憲兵部隊，計畫從明年度起編列預算採購換裝24輛配有30公厘機砲等武器的雲豹八輪裝甲車，將可大幅提升機場守備部隊的戰力。圖為今年漢光演習期間，陸軍雲豹甲車進駐桃園國際機場演練反機降作戰。聯合報系資料照
負責空軍機場警衛的憲兵部隊，計畫從明年度起編列預算採購換裝24輛配有30公厘機砲等武器的雲豹八輪裝甲車，將可大幅提升機場守備部隊的戰力。圖為今年漢光演習期間，陸軍雲豹甲車進駐桃園國際機場演練反機降作戰。聯合報系資料照

負責空軍機場警衛的憲兵部隊，目前配備的V-150四輪裝甲車服役已逾40年，為因應新的機場反空機降防衛需求，空軍從明年度起編列預算，將採購換裝48輛配有30公厘機砲等武器的雲豹八輪裝甲車，將可大幅提升機場守備部隊的戰力。

陸軍計畫從明年度起到123年，以795億元預算增購410輛雲豹8輪裝甲車，其中175輛30公厘機砲輪型戰鬥車、101輛40公厘榴彈機槍輪型戰鬥車、134輛40公厘榴彈機槍指揮車。其中也包含空軍將籌購的24輛30公厘機砲戰鬥車及24輛40公厘榴彈機槍戰鬥車；總經費約102億元，預計從116年起備料、117年起陸續運交。

空軍各基地警衛部隊在2006年移編憲兵、改編為憲兵中隊後，陸續從憲兵及陸軍部隊獲得V-150四輪裝甲車，憑藉其機動力和基本防護力作為機場反空機降的防衛打擊力量，不過國軍自1980年代引進V-150裝甲車，服役至今已超過40年，妥善率、維修成本和性能已顯不符當前需求。

國防部指出，空軍引進新式輪型戰鬥車，憑藉其30公厘機砲和40公厘榴彈機槍，可大幅提升地面部隊之機動打擊、應變制變能力，提升整體戰力。

此外，軍方由陸軍以「輕型越野戰術輪車」名義建案，計畫採購逾4000輛外界俗稱「皮卡」的民用規格越野客貨車，其中空軍也計畫引進858輛，預計從116年起至121年編列20億元經費，分別接收140輛、150輛、169輛、160輛、150輛、89輛。

軍方強調，引進輕型越野戰術論車是採購現貨市場車款，具可快速獲得、去識別化及結合國內廠商維修能量，使各級部隊執行戰備整備及備戰部署等任務，能快速部署並提升運補效率，有效執行國土防衛作戰。

空軍各基地憲兵警衛中隊現役的V-150四輪裝甲車（如圖），服役已超過40年，妥善率、維修成本和性能逐漸不符當前需求。聯合報系資料照
空軍各基地憲兵警衛中隊現役的V-150四輪裝甲車（如圖），服役已超過40年，妥善率、維修成本和性能逐漸不符當前需求。聯合報系資料照

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