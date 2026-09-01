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陸軍116年起新建6處抗炸彈藥庫 因應持久作戰需求

中央社／ 台北1日電

為因應敵情威脅，強化國軍後勤韌性，民國116年度國防預算書顯示，陸軍持續推動大溪、湳湖等彈藥庫案，將新建龍潭、直坑尾、湖口二營區、雙連坡、太平里及關西6處抗炸彈藥庫，容量單棟500噸至1500噸不等，以滿足持久作戰需求。

因應敵情威脅，國軍近年相當注重「戰力防護」與「後勤韌性」。彈藥儲備為持久作戰的根本，由於國軍多處彈藥庫使用年限已久，因此興建新式具抗炸、防護能力的彈藥庫，具有必要性及迫切性。

民國116年度國防預算書已送抵立法院，根據內容，陸軍除了持續編列預算進行戰甲車掩體工程、基礎設施汰換工程，以及例如大溪彈庫（期程為115年至121年）、湳湖彈藥庫（期程111年至116年）工程持續進行外，也新建多處彈藥庫。

新建彈藥庫包括龍潭彈藥分庫（冬瓜山營區）、直坑尾彈藥分庫（洛陽營區）、、584旅彈庫（湖口二營區）、21砲指部彈庫（雙連坡營區）、109旅彈庫（太平里營區）、206旅彈庫（關西營區）。

彈藥庫新建工程，起案時間均為116年，結案時間為122年、121年不等。陸軍表示，彈藥庫完工後，可在恆溫、恆濕、抗炸防爆的儲藏環境下延長彈藥壽期，並配合消防及環境控制系統，確保整體安全，滿足支援及持久作戰需求。

陸軍也編列116年至120年、9億7772萬元持續預算，進行M1A2T訓場（裝訓部坑子口戰車戰鬥射擊教練場）第二階段工程案。陸軍說明，配合新式武器裝備逐年籌補到位及訓測所需，因此將建構仿真實戰場景，使其具備排、組多元戰鬥射擊功能，在不影響部隊訓練前提下分年、分段整建。

除此之外，為強化官兵城鎮作戰能量，陸軍編列116年至121年、43億5439萬元持續預算，於南部測考中心興建「將軍山訓練場」。陸軍說明，此訓場包括城鎮戰訓練場、自動化綜合靶場、反裝甲作戰暨特戰偵蒐狙擊訓練場、戰鬥隊綜合訓練場、聯兵營空地實彈射擊場，目標是整合訓場功能，全面提升基地訓練成效。

彈藥 炸彈 陸軍

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