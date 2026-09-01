佳山洞庫系統使用逾30年 空軍編35.7億提升10大性能

空軍佳山洞庫是國軍重要戰力保存據點。根據116年度國防預算書，佳山基地相關系統自民國80年整建迄今已運作逾30年，面臨設備老化及消失性商源等問題，空軍因此規劃於116年至120年投入35億7544萬元，辦理洞庫10大系統性能提升。

佳山基地位於花蓮，機堡及彈藥的存放可深入山脈，並倚靠中央山脈為屏障，具有抗炸、抗強震能力，外界一般認為具備容納大量戰機進駐能力，被視為是空軍戰機面對敵方飛彈「第一擊」時的戰力保存重要據點，戒備森嚴，長期保持一股神祕色彩；而位於台東的石子山洞庫，亦具備同樣的功能。

民國116年度國防預算書昨天送抵立法院，空軍編列116年至120年、新台幣35億7544萬元持續預算，執行「佳山基地系統性能提升案」，執行洞庫的儀控、通風空調、戰備緊急供電、電梯、安全門、消防、附屬設施、電力、給（排）水等10大系統提升，也包括具備防護化生放核及電磁脈衝等能力。

空軍說明，為落實「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，空軍主力戰機於防衛作戰時期，依命令分散部署於花蓮佳山、台東石子山執行戰力保存，但佳山自民國80年整建迄今，相關系統已逾30年，面臨壽命逐年遞減、消失性商源（DMSMS，DiminishingManufacturing Sources and Material Shortages，意指原廠停產、供應商退出市場或零組件已無法取得，導致裝備維修及後續補給困難）等問題。

空軍表示，洞庫內的各項系統裝備大多為機電整合系統，特殊且精密度高，部分裝備維護受限法規限制、物資外購或專利權、獨家代理權等因素，若能推動性能提升，將有效進行戰力保存任務。

空軍也編列116年至120年、68億7867萬元持續預算，分別於花蓮佳山、台東石子山基地興建22座、4座的防護機庫堡。空軍說明，此案為檢討空軍現有戰機、機庫堡數量所需的抗炸防護能力及效益，以利確保空中戰力。

此外，空軍也編列116年至121年、9億4162萬元持續預算，進行「台中清泉崗基地主跑道整建工程」。空軍說明，整建軍民兩用機場跑道以確保應急作戰階段及平時飛行訓練，提高民航運輸載客量及國土防衛能量。