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陸軍舉辦「英雄茶會」邀官兵眷屬共享軍人節榮耀

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸軍司令部8月31日表揚軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員，典禮後舉行「英雄茶會」，邀請官兵眷屬共享美食與表演。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部8月31日表揚軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員，典禮後舉行「英雄茶會」，邀請官兵眷屬共享美食與表演。圖／陸軍司令部提供

每年軍人節，總統都要出席慶祝大會，並頒獎給國防部選出的國軍楷模與模範團體（過去稱莒光連隊）。相較之下，陸海空三軍司令部舉辦的楷模與模範團體表揚，能見度遠不如國防部。今年陸軍司令部為了讓獲獎官兵與眷屬更能夠感受到榮耀，昨（31）日在司令部禮堂舉行「英雄茶會」。司令呂坤修說，對部隊而言，每一份榮譽不只是個人的肯定，更凝聚同袍協力與家庭支持的力量。

各軍種的楷模、模範團體、推廣全民教育有功人員的表揚，通常早於國防部，由各軍司令主持頒獎。以往典禮後是與得獎者會餐，今年陸軍決定改為邀請眷屬一併參加的「英雄茶會」，以異國料理、夜市美食代替正式筵席。並由陸軍軍樂隊與官兵組成的「無限樂團」演出，營造輕鬆交流的氣氛。

陸軍司令部表示，今年典禮透過影片介紹受獎官兵及團體的任務歷程與工作身影，現場官兵與眷屬看見受獎者長期投入本務的成果。獲獎人員雖然任務各有不同，卻共同展現堅守崗位、勇於任事的軍人精神。

陸軍司令部8月31日在軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員的表揚典禮後，為受獎者與眷屬舉行「英雄茶會」，由陸軍樂隊演出。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部8月31日在軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員的表揚典禮後，為受獎者與眷屬舉行「英雄茶會」，由陸軍樂隊演出。圖／陸軍司令部提供

陸軍8月31日表揚軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員，典禮後舉行「英雄茶會」，邀請官兵眷屬共享美食與表演。圖／陸軍司令部提供
陸軍8月31日表揚軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員，典禮後舉行「英雄茶會」，邀請官兵眷屬共享美食與表演。圖／陸軍司令部提供

陸軍8月31日表揚軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員，典禮後舉行「英雄茶會」，邀請官兵眷屬共享美食與表演。圖／陸軍司令部提供
陸軍8月31日表揚軍種楷模、模範團體、推動全民國防教育有功人員，典禮後舉行「英雄茶會」，邀請官兵眷屬共享美食與表演。圖／陸軍司令部提供

軍人節 榮耀 陸軍

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