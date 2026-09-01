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陸修正國防動員法 擴大徵用、徵收

聯合報／ 記者陳宥菘程嘉文／連線報導

中國大陸將於十月一日起實施新修訂的「國防動員法」，其中將徵用民用資源擴大為「徵收」引發關注。新條文也首度明確「國防動員」是「保障平戰快速轉換，將經濟和社會實力轉化為國防實力的活動」，被認為大陸的動員思維已從傳統的單純兵力動員，擴大到經濟、科技、產業等整體社會資源的全面整合。

新法是對二○一○年舊法的修訂，分為十四章，共八十二條。第一條明確提到該法的目的是為了加強國防建設，完善國防動員制度，保障國防動員工作的順利進行，維護國家的主權、統一、領土完整、安全和發展利益。其中「發展利益」為新列入的字眼，凸顯「統籌發展和安全」作為近年大陸治理的重要原則。

該法賦予大陸政府對民用資源從過去的「徵用」，進一步擴展為「徵收、徵用」，儘管該法亦列出免徵用清單，但因「徵收」被認為是不予歸還，因此引發討論。

此外，國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，我國防部新版「中共軍力報告書」相較去年，更著重於分析共軍提升聯合登島作戰能力的作為，是共軍未來數年軍力整建重點；習近平大規模整肅共軍高層，並未使指揮鏈出現斷層影響。

揭仲說，儘管國防部在新版報告書中點出現階段共軍聯合登島作戰的能力仍不足，但還是可看出共軍加速推動戰力整備的作為。

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