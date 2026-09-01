國防部中共軍力報告：「聯合封控」圍台

國防部剛出爐的「一一五年中共軍力報告書」指出，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉威懾態勢營造備戰氛圍；近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地，形塑犯台有利條件，增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。

中共軍力報告書是與國防部明年度預算書、「五年兵力整建及施政計畫報告」，昨天一起送達立法院。中共軍力報告書指出，共軍近年除從事各項軍事準備、年度演訓活動外，並持續以「強化攻台作戰」及「抗擊外軍」等聯合演訓預案，編組各軍兵種部隊採實戰化方式，在台海周邊、南海及西太平洋等地實施，也透過竊取與公開國軍重要情報訊息，造成外界對台灣作戰安全維護不信任、分化內部團結，並運用媒體及網路散播錯假訊息進行認知作戰，削弱民眾對安全合作的信任。

國防部表示，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，軍事武力發展迅速，同時擷取俄烏及中東戰事經驗，國防預算籌編仍以「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」、「厚植灰色地帶應處能力」等四大面向為核心，確保國軍即時應處各類威脅的能力。

國防部在「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，將全面檢視預算執行狀況，優先支應具關鍵戰力的重大軍事投資及武器籌獲計畫，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。

此外，針對各大軍購案，國防部也要求派遣駐廠聯絡官，依各案發價書重要節點，明定駐廠人員確實稽核產製進度與品質，在第一線即時掌握與反映武器裝備生產、測試及交運進度；若發生重大履約風險事件，立即回報協調處理。國防部也配合立法院預算審查、業務報告或專案報告時機，適時向立院說明此類重大履約窒礙或交運延宕的狀況。

針對各項建軍案件，國防部進一步說明，重點項目包括：籌獲新型步槍及射擊輔助裝具、夜視鏡，強化夜戰效能及射擊精準度，同時籌獲機動阻絕器材、新式輪型戰車及輪型戰鬥車，並籌購各類民用型運輸載重車輛。