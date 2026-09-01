專家看軍事投資：設施要能扛住中共轟擊才是重點

聯合報／ 記者程嘉文李人岳／台北報導

明年度國防預算比今年增長兩成以上，除了近年堪稱當紅炸子雞的無人機，多項車輛的採購項目，特別強調採取民規版本。專家表示，重點不是糾結於「軍規」、「民規」名稱，而是能否符合國軍的需求；另外，中共如果武力攻台，第一階段絕對不是直接派兵登陸，而是大規模以遠程火力打擊基礎設施，社會的相關設施，乃至國防的投資方向，是否真的當得起「強化韌性」的口號？

國防安全研究院副研究員許智翔表示，平心而論，國軍需要汰換的老舊裝備實在很多，例如像空軍專機隊的福克五十客機，原廠都已經倒閉多年，因此預算書上出現這些裝備更新項目，都不令人意外。至於大量採購民規車方面，現役的輕型戰術輪車（吉普車）使用汽油引擎、中型戰術輪車（卡車）的越野性一直被人批評；因此，所謂軍規、民規，不是重點，重點是能否符合需求，國軍長期以來後勤表現飽遭詬病，如果能夠與民間補修能量結合，是一件好事。

前立委林郁方表示，如果中共發動入侵戰，初期必然是大量運用各式飛彈、長程火箭，進行密集的轟炸。與俄烏戰爭相較，台灣的面積小於烏克蘭，中共的武器比俄國更多，因此我方遭遇的火力打擊密度，勢必比烏克蘭更強，愛國者飛彈之類防空體系，也不免被消耗殆盡。我方防禦體系的設計，應該要根據這樣的場景去思考；例如要有更多地下掩體，扛得住敵人的轟擊，甚至可以在內恢復軍工生產。

林郁方也指出，無人機的使用，是當代戰場的趨勢，但我國近年在引進無人載具的過程中，是否呈現某些政治因素的干擾？例如對美軍自己都未使用的裝備，就大舉編預算採購。因此，他建議，我方應對相關裝備進行測試。

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