去識別化 明年軍事投資 大買民規車輛

明年度國防預算書昨送抵立法院，在破紀錄的廣義國防預算一點一二兆元中，國防部主管公務預算達六九一九億元，包含軍事投資二五九一億元、人員維持費二○八一億元、作業維持費二二四七億元。其中，軍事投資較今年度增九七五億元，推動多項採購計畫，包括籌購超過七○○○輛各式民用型載重卡+車、越野車等。

此外，海軍現役艦艇船齡偏高，後勤艦艇甚至包括二次大戰時期老船。明年度國防預算的軍事投資項目中，一口氣出現三筆新增造艦項目，包括建造兩款、三艘救難艦，以及增建一艘油彈補給艦，總金額五三一億元。至於蔡政府因慶富案取消新造獵雷艦，如今替代方案終於問世：海軍將新購水面與水下無人反水雷載具，搭配現役六艘獵雷艦使用。

明年度國防預算的軍事投資一大特色，是大量採購民規裝備。空軍將引進國內航線常見的ATR-42/72區間客機，擔任人員專機；各軍種地面部隊更將聯合採購超過七千輛、總價四百五十億元的各式卡車、越野車。預算書特別提及，使用民規版車輛，便利後勤，以及有利於「去識別化」。

陸軍司令部統籌建案的「新式載重車籌補」，將採購「機動性高、偽裝性佳之民用型載重車」，取代現役的中型戰術輪車（軍用卡車）。計畫期程是一一六至一二一年度，各軍種共將引進二四三四輛、金額二三三點四億元。

規模更大的車輛汰換計畫，是「輕型越野戰術輪車籌補」，採購理由是「為利各作戰區於接獲命令時，各部隊必須運用建制車輛執行人員及物資快速部署，故籌補各單位缺裝補實所需」。陸軍本身需求二三○五輛、五十四點三億元；連同友軍採購，總共四五四七輛，總金額一○七億元，計畫期程是一一六至一二一年度。

海軍部分，搭配未來國造潛艦量產，建立救難能量，海軍將首度引進「潛艦救難艦」（ＡＳＲ）。計畫建造一艘，總經費一三八點五億元，期程為一一六年度至一二三年度。

明年啟動的造艦案，還包括增建一艘油彈補給艦，期程至一二一年度，編列一八二點八億元。海軍指出，現有兩艘油彈補給艦，其中武夷艦已服役卅六年，因此規畫籌獲新艦，強化海上機動整補、油料與彈藥緊急轉運能力，並提升艦隊持續作戰能量。

至於因慶富案叫停，此後多年沒有下文的水雷反制兵力，明年終於露出曙光。海軍規畫從一一六年度至一二二年度，分七年編列二三七點七億元，籌購水面無人載具十二艘、水下無人載具十二套、拖曳式聲納十二套、偵獵雷裝具十八套，並新建任務管制中心。以現有獵雷艦搭載水下無人載具，提升對水雷偵獲與獵殺的效率。

空軍現役中型專機福克五十與小型專機畢琪一九○○，機齡都已超過卅年。空軍將籌購十二架「多功能人員專機」，總經費一二五億元。期程從一一六年度到一二二年度，首批兩架一一九年服役。