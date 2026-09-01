聽新聞
0:00 / 0:00

1.25兆軍購 立院刪除項目 政院再編預算

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
先前立院刪除1.25兆元軍購特別預算的國內委製、商購等計畫，部分被編入明年度國防預算中，例如強弓飛彈、銳鳶二型無人機、智慧型垂直起降無人機等。聯合報系資料照 陳正興
先前立院刪除1.25兆元軍購特別預算的國內委製、商購等計畫，部分被編入明年度國防預算中，例如強弓飛彈、銳鳶二型無人機、智慧型垂直起降無人機等。聯合報系資料照 陳正興

國防部五年兵整及施政計畫昨天隨明年度預算書送達立法院，先前立院審議一點二五兆元軍購特別預算刪除的國內委製、商購等十項計畫，包括強弓飛彈、銳鳶二型無人機，以及立院無人機計畫中納入年度編列的濱海監偵型等無人機、艇，都納入軍方五年兵力整建計畫中，部分也具體編入明年度國防預算中，例如強弓飛彈、銳鳶二型無人機、智慧型垂直起降無人機等。

根據國防部統計，一點二五兆元特別軍購案，共涵蓋國內外廿三項計畫，立院通過的七八○○億元納入其中十項對美軍購案，包括美方已經在去年底宣布出售的M109A7自走砲、第二批八十二套海馬士多管火箭、ALTIUS反裝甲無人機、拖式二B及標槍反裝甲飛彈等五項。另有愛國者、NASAMS防空飛彈及「軟、硬殺混合反制無人機系統」等案，金額約四八○○億元新台幣，仍尚待川普政府同意。

在特別軍購案中遭刪除的十三項計畫，確定全數包括在五年兵力整建計畫中，部分也已具體編入一一六年度國防預算。在軍方全力推動的無人機戰力方面，納入五年兵整計畫或年度預算規畫的包括「智慧型垂直起降無人機」、「銳鳶二型無人機」、可攜式無人機反制系統。與建構台灣之盾相關的「強弓中層反戰術彈道飛彈系統」、ＡＩ輔助決策系統；同時，擴大引進TAK部隊覺知應用套件。

另外，因應戰訓彈藥消耗和重建防衛持久韌性，國防部在五年兵整計畫中宣示將新、擴建軍備產能，依照先前規畫，將建置一二○公厘戰車砲彈組裝線、一○五公厘及一五五公厘砲管生產線、槍彈底火、化學防護面具等十四類兵工生產線。

軍購 預算 政院

延伸閱讀

國防部：全面檢視過往預算 因應敵情非急迫案延後推動

政院本周拍板 八大項追加預算估逾3,000億 無人機採購待盤點

花費數百億 國防部、經濟部無人機發展延宕

行政院會擬追加預算 卓揆不副署無人機條例機率低

相關新聞

1.25兆軍購 立院刪除項目 政院再編預算

國防部五年兵整及施政計畫昨天隨明年度預算書送達立法院，先前立院審議一點二五兆元軍購特別預算刪除的國內委製、商購等十項計畫，包括強弓飛彈、銳鳶二型無人機，以及立院無人機計畫中納入年度編列的濱海監偵型等無人機、艇，都納入軍方五年兵力整建計畫中，部分也具體編入明年度國防預算中，例如強弓飛彈、銳鳶二型無人機、智慧型垂直起降無人機等。

去識別化 明年軍事投資 大買民規車輛

明年度國防預算書昨送抵立法院，在破紀錄的廣義國防預算一點一二兆元中，國防部主管公務預算達六九一九億元，包含軍事投資二五九一億元、人員維持費二○八一億元、作業維持費二二四七億元。其中，軍事投資較今年度增九七五億元，推動多項採購計畫，包括籌購超過七○○○輛各式民用型載重卡+車、越野車等。

專家看軍事投資：設施要能扛住中共轟擊才是重點

明年度國防預算比今年增長兩成以上，除了近年堪稱當紅炸子雞的無人機，多項車輛的採購項目，特別強調採取民規版本。專家表示，重點不是糾結於「軍規」、「民規」名稱，而是能否符合國軍的需求；另外，中共如果武力攻台，第一階段絕對不是直接派兵登陸，而是大規模以遠程火力打擊基礎設施，社會的相關設施，乃至國防的投資方向，是否真的當得起「強化韌性」的口號？

陸修正國防動員法 擴大徵用、徵收

中國大陸將於十月一日起實施新修訂的「國防動員法」，其中將徵用民用資源擴大為「徵收」引發關注。新條文也首度明確「國防動員」是「保障平戰快速轉換，將經濟和社會實力轉化為國防實力的活動」，被認為大陸的動員思維已從傳統的單純兵力動員，擴大到經濟、科技、產業等整體社會資源的全面整合。

國防部中共軍力報告：「聯合封控」圍台

國防部剛出爐的「一一五年中共軍力報告書」指出，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉威懾態勢營造備戰氛圍；近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地，形塑犯台有利條件，增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。