1.25兆軍購 立院刪除項目 政院再編預算

國防部五年兵整及施政計畫昨天隨明年度預算書送達立法院，先前立院審議一點二五兆元軍購特別預算刪除的國內委製、商購等十項計畫，包括強弓飛彈、銳鳶二型無人機，以及立院無人機計畫中納入年度編列的濱海監偵型等無人機、艇，都納入軍方五年兵力整建計畫中，部分也具體編入明年度國防預算中，例如強弓飛彈、銳鳶二型無人機、智慧型垂直起降無人機等。

根據國防部統計，一點二五兆元特別軍購案，共涵蓋國內外廿三項計畫，立院通過的七八○○億元納入其中十項對美軍購案，包括美方已經在去年底宣布出售的M109A7自走砲、第二批八十二套海馬士多管火箭、ALTIUS反裝甲無人機、拖式二B及標槍反裝甲飛彈等五項。另有愛國者、NASAMS防空飛彈及「軟、硬殺混合反制無人機系統」等案，金額約四八○○億元新台幣，仍尚待川普政府同意。

在特別軍購案中遭刪除的十三項計畫，確定全數包括在五年兵力整建計畫中，部分也已具體編入一一六年度國防預算。在軍方全力推動的無人機戰力方面，納入五年兵整計畫或年度預算規畫的包括「智慧型垂直起降無人機」、「銳鳶二型無人機」、可攜式無人機反制系統。與建構台灣之盾相關的「強弓中層反戰術彈道飛彈系統」、ＡＩ輔助決策系統；同時，擴大引進TAK部隊覺知應用套件。

另外，因應戰訓彈藥消耗和重建防衛持久韌性，國防部在五年兵整計畫中宣示將新、擴建軍備產能，依照先前規畫，將建置一二○公厘戰車砲彈組裝線、一○五公厘及一五五公厘砲管生產線、槍彈底火、化學防護面具等十四類兵工生產線。