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濁水溪搜救消防員殉職 卓榮泰：已指示妥善辦理後續撫卹
南投縣伍姓消防員今為救援泛舟翻船的遊客而落水殉職，行政院長卓榮泰晚間表示遺憾與不捨，並致上最深的敬意；卓榮泰也說，他已請內政部及消防署妥善辦理後續撫卹事宜。
卓榮泰指出，南投縣消防局伍姓同仁今在執行搜救任務時，因救生艇遭湍急水流沖翻而落水。經搜救人員尋獲並緊急送醫搶救後，仍於下午宣告不治。
卓榮泰說，消防同仁總是在最危險、最需要有人挺身而出的時刻，站在第一線守護人民，他對於伍姓同仁不幸殉職，致上最深的敬意，也向家屬表達深切慰問。
卓榮泰說，他已請內政部及消防署妥善辦理後續撫卹事宜，全力協助家屬度過這段艱難的時刻。同時，相關災害事故調查程序已依規定啟動，檢視此次搜救勤務及相關安全措施，務必釐清事故發生原因。
卓榮泰表示，目前搜救工作仍持續進行，消防及搜救人員現階段已經掌握餘下兩位受困民眾的蹤跡，並且接續進行後續的物資空投與救援工作。
卓榮泰特別提醒現場同仁，濁水溪水流強勁，加上地形複雜，搜救工作每一步都要審慎判斷，請現場指揮團隊隨時掌握水勢與環境變化，做好應變準備，在確保安全的情況下持續救援。
卓榮泰再次向伍姓消防同仁致上敬意，並向家屬表達最深切的慰問。也請所有仍在第一線執行任務的搜救人員務必注意安全、平安歸來。
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