陸軍表揚活動創新流程 大螢幕結合影像讓官兵成主角

陸軍司令部表示，陸軍今天舉辦軍人節表揚活動，一改過往以唱名、頒獎及合影為主的形式，重新規劃舞台等流程，透過大型螢幕呈現受獎官兵與事蹟，並在會後舉辦茶會，讓受獎人員成為整場活動的焦點。

陸軍司令部晚間發布新聞稿表示，陸軍舉辦「軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，由陸軍司令呂坤修上將主持，表揚陸軍楷模、陸軍模範團體及全民國防教育傑出貢獻獎等3類獎項。

陸軍表示，典禮一改過往以唱名、頒獎及合影為主的形式，重新規劃舞台、燈光、影像及授獎流程，透過大型螢幕呈現受獎官兵與團體事蹟，並於典禮後接續舉辦英雄茶會，讓表揚從台上授獎延伸至官兵與眷屬共同參與，也讓受獎人員成為整場活動的焦點。

陸軍說明，表揚現場隨著會場燈光轉換，大型螢幕陸續播放受獎官兵及團體的任務影像，從戰備演訓、教育訓練到各項專業工作，讓現場官兵與眷屬在受獎人員登台前，先看見受獎者在不同崗位的實際表現，藉由影像與授獎流程相互銜接，也讓原本以姓名、單位及獎項為主的介紹方式，增加更多人物與任務內容，使受獎者不只是「被唱名」，而是真正成為典禮主角。

陸軍指出，除典禮形式創新外，今年也首度全新設計「陸軍模範團體獎座」，以藝術家蕭啟郎為步兵訓練指揮部創作的「臨陣當先」銅雕為設計原型，取「臨敵當先、勇往直前」意象，融入陸軍「忠誠精實」核心精神，透過獎座設計呈現部隊勇於任事、團結協力的精神，讓表揚不會停留在獎項本身。

陸軍最後表示，全體官兵在典禮最後齊唱陸軍軍歌，接續舉辦茶會，邀獲獎官兵與眷屬共同參與，安排異國料理、特色餐點、夜市美食及音樂演出，讓原本莊重的表揚氛圍轉為輕鬆交流的場合，透過典禮、茶會銜接，讓軍人節表揚不在授獎結束後就劃下句點，而是將榮耀延伸至官兵與家人共同分享的時刻。