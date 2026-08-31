國防預算書披露 858名預官、1311名預士明年入伍

國防部考量民國113年恢復一年期義務役後，明年將迎來首批大學畢業生入伍，為補充基層軍士官缺員，將恢復徵集預備軍官、士官。根據116年度國防預算書披露，明年將有858名預官、1311名預士入伍。

國防部過去推動為期4個月役期的軍事訓練役後，不再徵集預士、預官，後來因基層軍、士官缺員，107年推動國軍志願役專業預備軍官預備士官班，只要受訓22週、可掛階少尉並服役一年，後於109年停招、111年再度復招，但招募率持續下降；後來在113年恢復一年期義務役（徵集94年元月出生後的役男）後，考量明年大學畢業的學生將入伍（目前一年期義務役多為大專兵），國防部因此決定明年起將恢復徵集預士、預官。

116年度國防預算書上午送抵立法院，根據國防部主計局「軍職人員薪餉」顯示，明年預計會有858名一年期義務役少尉（預官）、1311名一年期義務役下士（預士）入伍。

另外，國軍為強化作戰效率，已採購部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK），並在去年花蓮光復鄉救災時首度曝光，除了救災外，後續也應用於陸勝一號操演、漢光42號實兵操演等戰演訓中，有助提升作戰環境感知、情資交換或指揮鏈簡化，給予指揮層級如「上帝視角」的圖資，迅速掌握部隊規模、地點及動向，可設定的最小單位將可更新至「班」（國軍單位最小至最大，依序伍、班、排、連、營、旅）。

值得注意的是，過去未編列於公開預算的「部隊覺知應用套件」（TAK）這次則公開，由資通電軍指揮部統籌建案，編列115年至117年、45億749萬元的持續性預算，籌購569台筆電、平板1482個、手機3萬7754支、505部無線路由器及雲端服務及附屬設備。

資通電軍指揮部說明，TAK已經實際運用於各項戰演訓與救災任務運用，透過行動裝置即時共享部隊位置、無人機影像及戰場資訊，形成共同作戰圖像，大幅提升指揮官掌握狀況、下達命令的效率；為能短期形成整體系統效能，必須透過軍事投資建案集中資源、加速推動整體建置，可確保一次性採購、統一規格與快速部署，並縮短戰力生成期程，提早發揮整體作戰效益。