快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

推動國艦國造 海軍砸逾500億元籌建救難艦、油彈補給艦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部從明年起推動多項國艦國造計畫，其中「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫將建造3艘救難艦，圖為已服役的新型救難艦「大武艦」。聯合報系資料照
國防部從明年起推動多項國艦國造計畫，其中「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫將建造3艘救難艦，圖為已服役的新型救難艦「大武艦」。聯合報系資料照

行政院編列明年度國防預算1.12兆元，其中軍事投資一項較去年新增900多億元支出，根據新出爐的國防部預算書，國防部將從明年起推動多項國艦國造計畫，除了「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫建造3艘救難艦外，並將再籌建一艘油彈補給艦，總金額將達531億元。

國防部日前在例行記者會指出，主要為推動國艦國造及不對稱戰力建構。國防部預算書指出，海軍現有3艘救難艦船齡均已逾80年，維修不易，性能提升不具效益，籌獲新型救難艦有助執行艦艇救難、拖帶及水下打撈等任務。計畫籌建新型救難艦後續艦2艘，預算從2027年至2034年，分8年編列211億6151萬餘元。首艘後續艦預計於2032年度進入重要建造、籌獲階段，第2艘則於2033年度接續推進。

另一項「潛艦救難艦」計畫總經費138億5347萬餘元，同樣自2027年度開始編列，持續至2034年，預計籌獲1艘。海軍指出，籌建潛艦救難艦是配合「潛艦國造」規劃，建立專業潛艦救難能量。

此外，「新一代油彈補給艦後續艦」計畫，將自明年至2032年間編列182億8301萬餘元，再籌建1艘新一代油彈補給艦，海軍指出，現有「武夷艦」及「磐石艦」等2艘油彈補給艦，其中武夷艦船齡較高，已服役36年，海軍因此規劃籌獲新艦，強化海上機動整補、油料與彈藥緊急轉運能力，並提升艦隊的長時間持續作戰能量。

除了新增造艦計畫外，海軍也提出水下作戰系統籌購案，根據海軍規劃，將從2027年至2033年起，分7年編列237億7400萬餘元，籌購籌購水面無人載具12艘、水下無人載具12套、拖曳式聲納12套，偵獵雷裝具18套及新建任務管制中心。以提升海軍水雷反制作業能量，以海軍現有獵雷艦搭載水下無人載具，提升偵、獵雷作業效率，以有效支援整體聯合作戰。

海軍 潛艦 潛艦國造 國防部

延伸閱讀

強化持續戰力 海軍將籌獲新一代油彈補給艦、救難艦

建構「不對稱戰力」趕進度 國防部要求駐廠人員掌握進度、隨時回報應處

海軍籌購 32架銳鳶二、280架V-BAT垂直起降無人機

國防部：全面檢視過往預算 因應敵情非急迫案延後推動

相關新聞

推動國艦國造 海軍砸逾500億元籌建救難艦、油彈補給艦

行政院編列明年度國防預算1.12兆元，其中軍事投資一項較去年新增900多億元支出，根據新出爐的國防部預算書，國防部將從明年起推動多項國艦國造計畫，除了「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫建造3艘救難艦外，並將再籌建一艘油彈補給艦，總金額將達531億元。

建構「不對稱戰力」趕進度 國防部要求駐廠人員掌握進度、隨時回報應處

國防部今天在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，並擷取俄烏及中東戰事經驗，將全面檢視預算執行狀況籌建「不對稱戰力」，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。

國防部「中共軍力報告書」 學者：共軍整建重點轉向提升聯合登島戰力

針對國防部《115年中共軍力報告書》，國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，今年的報告書比起去年，更著重分析共軍整建與提升聯合登島作戰能力，似乎顯示共軍已將提升聯合登島作戰能力與完成轉型，列為未來數年共軍軍力整建的重點，並未受習近平大規模整肅軍方高層，使指揮鏈出現斷層的影響。

國防部：近年中共軍演主題 阻斷台灣航道、形成包圍態勢

國防部「115年中共軍力報告書」，今天送抵立院。國防部指出，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉威懾態勢營造備戰氛圍。近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地，形塑犯台有利條件，增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。

陸軍將採購逾7000輛民用載重車、越野車 便利後勤及戰時去識別化

根據116年度國防部預算書，陸軍及友軍明年起將採購逾7000輛各式民用型載重卡車、越野車，汰換現有老舊車款。軍方在預算說明中指出，使用民規版車輛，一方面便利後勤，同時也可在戰時「去識別化」。

陸軍編近1400億元預算 採購獵豹戰車、雲豹甲車提升快速反應部隊戰力

116年度國防部預算書已經送至立法院，在軍事投資方面，以陸軍為主的國軍地面部隊，編列近1400億元預算，採購由雲豹裝甲車衍生的105公釐主砲「獵豹」輪型戰車，增購多種構裝的雲豹裝甲車，汰換老舊的CM21裝甲運兵車，提升本島及澎湖的快速反應部隊戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。