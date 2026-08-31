推動國艦國造 海軍砸逾500億元籌建救難艦、油彈補給艦

行政院編列明年度國防預算1.12兆元，其中軍事投資一項較去年新增900多億元支出，根據新出爐的國防部預算書，國防部將從明年起推動多項國艦國造計畫，除了「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫建造3艘救難艦外，並將再籌建一艘油彈補給艦，總金額將達531億元。

國防部日前在例行記者會指出，主要為推動國艦國造及不對稱戰力建構。國防部預算書指出，海軍現有3艘救難艦船齡均已逾80年，維修不易，性能提升不具效益，籌獲新型救難艦有助執行艦艇救難、拖帶及水下打撈等任務。計畫籌建新型救難艦後續艦2艘，預算從2027年至2034年，分8年編列211億6151萬餘元。首艘後續艦預計於2032年度進入重要建造、籌獲階段，第2艘則於2033年度接續推進。

另一項「潛艦救難艦」計畫總經費138億5347萬餘元，同樣自2027年度開始編列，持續至2034年，預計籌獲1艘。海軍指出，籌建潛艦救難艦是配合「潛艦國造」規劃，建立專業潛艦救難能量。

此外，「新一代油彈補給艦後續艦」計畫，將自明年至2032年間編列182億8301萬餘元，再籌建1艘新一代油彈補給艦，海軍指出，現有「武夷艦」及「磐石艦」等2艘油彈補給艦，其中武夷艦船齡較高，已服役36年，海軍因此規劃籌獲新艦，強化海上機動整補、油料與彈藥緊急轉運能力，並提升艦隊的長時間持續作戰能量。

除了新增造艦計畫外，海軍也提出水下作戰系統籌購案，根據海軍規劃，將從2027年至2033年起，分7年編列237億7400萬餘元，籌購籌購水面無人載具12艘、水下無人載具12套、拖曳式聲納12套，偵獵雷裝具18套及新建任務管制中心。以提升海軍水雷反制作業能量，以海軍現有獵雷艦搭載水下無人載具，提升偵、獵雷作業效率，以有效支援整體聯合作戰。