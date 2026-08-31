空軍專機隊汰舊將買12架新機 傳法製ATR呼聲高

部署於空軍松山指揮部的空軍專機部隊，除了總統專用的波音737-800稍新之外，中型機福克50與小型機畢琪1900已相當老舊，且任務彈性不足。為此，空軍從116年度到122年度，將籌購12架「多功能人員專機」，總經費122.5億元，據透露，法國ATR系列客機是可能採購機型。

依據預算書指出，新專機不只著眼平時人員運輸，並須具備「指揮能力快速恢復」及「關鍵人員安全轉移」功能，且考量後勤維保、器材通用性，將以國內已有營運的機型為採購方向，使平時可結合國內航空產業，戰時也能快速轉換、運用民間維修及支援量能，強化整體防衛韌性。

預算書並未列出新專機的型號，軍方官員透露，將採購法國空中巴士與義大利李奧納多聯合生產的ATR螺旋槳區間客機，包括全經濟艙約50座的ATR-42，與約70座的ATR-72，以因應不同任務需求。