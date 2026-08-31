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海軍籌購 32架銳鳶二、280架V-BAT垂直起降無人機

中央社／ 台北31日電

為強化戰力，原去年編列於機密預算中的國造銳鳶二型無人機、外購的垂直起降V-BAT無人機在今年轉列公開。海軍將採購32架銳鳶二，有助提升遠海戰場透明度；同時也將籌購280架可抗干擾、在複雜電磁環境下作戰的V-BAT。

為強化無人戰力，國家中山科學研究院研製銳鳶二型無人機，且更構為多功掛載構型，可依任務需求掛載浮標莢艙或勁蜂一型攻擊無人機等裝備，執行水下偵蒐或聯合作戰任務，具備「即偵即打」能力；另外，銳鳶二型無人機滯空時間達16小時、導控距離超過300公里。

116年度國防預算書上午送抵立法院，去年列在機密預算的第二代海搜戰術型無人機監偵系統（銳鳶二型無人機）今年則轉公開，海軍編列115年至118年、167億8974萬元持續預算籌購32架、8套導控站、48輛運輸載具。

海軍說明，為提升遠海戰場透明度，掌握共軍對台軍事行動徵候及關鍵指標，必須籌獲多元偵蒐裝備的無人機，以強化海上搜索、識別與目標標定能力，爭取戰略預警及接戰時效，加速擊殺鏈。

另外，海軍也編列115年至118年、360億元持續預算，籌購280架艦載智慧垂直起降型無人機（V-BAT無人機）、140套導控系統、82輛運輸載具。

海軍說明，為防範作戰初期聯合火力癱瘓指管系統，必須強化海域覺知及監偵韌性，藉運用部署彈性高、可抗GPS干擾的無人機，在複雜電磁環境下建立共同作戰圖像，形成綿密擊殺網。

V-BAT是由美國國防科技新創公司Shield AI所研發與生產的產品，採單發動機導管風扇設計，使其能像直升機一樣在狹窄空間或艦載甲板上垂直起降，並能平穩切換至水平巡航模式，更具備在GPS訊號被阻斷或通訊干擾極端環境下獨立偵察、情蒐及標定的任務，實戰驗證中，即使面對多個高功率GPS與通訊干擾器，仍能完成任務。

此外，海軍也新編約237億元，建造12艘水下無人載具，提升偵察獵雷作業效能，全案於今年8月7日核定，納116年到122年預算，明年度為辦理先期整體規劃設計。

無人機 海軍 國防預算

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