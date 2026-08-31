快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

建構「不對稱戰力」趕進度 國防部要求駐廠人員掌握進度、隨時回報應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，將全面檢視預算執行狀況，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。圖為國防部副部長徐斯儉赴美檢視F-16C BLK70戰機。圖/國防部提供
國防部在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，將全面檢視預算執行狀況，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。圖為國防部副部長徐斯儉赴美檢視F-16C BLK70戰機。圖/國防部提供

國防部今天在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，並擷取俄烏及中東戰事經驗，將全面檢視預算執行狀況籌建「不對稱戰力」，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。

116年度各部會預算書陸續送達立法院，國防部在「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，國防預算籌編仍以「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」、「厚植灰色地帶應處能力」等四大面向為核心，確保國軍即時應處各類威脅的能力。

國防部並指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，軍事武力發展迅速，並擷取俄烏及中東戰事經驗，全面檢視過往預算執行狀況，非急迫性案件延後推展，維持原有裝備系統妥善並檢討汰除老舊裝備。

此外，針對各大軍購案，國防部也要求派遣駐廠聯絡官，依各案發價書重要節點，明定駐廠人員確實稽核產製進度與品質，在第一線即時掌握與反映武器裝備生產、測試及交運進度。若發生重大履約風險事件，立即回報協調處理。國防部也配合立法院預算審查、業務報告或專案報告時機，適時向立院說明此類重大履約窒礙或交運延宕的狀況。

針對各項建軍採購案件，國防部說明，重點在籌獲新型步槍及射擊輔助裝具、夜視鏡，強化夜戰效能及射擊精準度，同時籌獲機動阻絕器材、新式輪型戰車及輪型戰鬥車，並籌購各類民用型運輸載重車輛。

海軍方面，持續執行現有潛艦性能提升與國造潛艦海鯤號潛航測試、籌建潛艦救難艦及新一代油彈補給艦，並籌建新式及性能提升現有作戰艦艇；籌獲智慧垂直起降無人機、濱海監偵及濱海攻擊無人機。

同時，也將籌獲籌獲「強弓」中層反戰術彈道飛彈等防空飛彈，建構台灣之盾重層、高效的防空火網。並提升空戰即時演訓系統、擴大部隊覺知應用套件（TAK）採購，建構全軍數位化指管通聯環境，滿足去中心化指揮管。另外，也將建置環島光纖備援機制，增加重要軍事設施及系統骨幹通信網路。

另外，國防部也推動擴建軍備產能，並向外籌購彈藥，滿足國軍大量戰備及訓練需求，同時也擴大彈藥庫儲能量並整建新式訓場，以因應新式武器接裝、擴大義務役及後備教召訓練需求。

不對稱戰力 國防部 中東戰事

延伸閱讀

國防部：全面檢視過往預算 因應敵情非急迫案延後推動

國防部：中共對台威脅未曾減緩 藉威懾營造備戰氛圍

看「中共軍力報告書」 學者：國防部研判共軍重點是提升聯合登島戰力

強化持續戰力 海軍將籌獲新一代油彈補給艦、救難艦

相關新聞

推動國艦國造 海軍砸逾500億元 籌建救難艦、油彈補給艦

行政院編列明年度國防預算1.12兆元，其中軍事投資一項較去年新增900多億元支出，根據新出爐的國防部預算書，國防部將從明年起推動多項國艦國造計畫，除了「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫建造3艘救難艦外，並將再籌建一艘油彈補給艦，總金額將達531億元。

建構「不對稱戰力」趕進度 國防部要求駐廠人員掌握進度、隨時回報應處

國防部今天在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，並擷取俄烏及中東戰事經驗，將全面檢視預算執行狀況籌建「不對稱戰力」，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。

國防部「中共軍力報告書」 學者：共軍整建重點轉向提升聯合登島戰力

針對國防部《115年中共軍力報告書》，國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，今年的報告書比起去年，更著重分析共軍整建與提升聯合登島作戰能力，似乎顯示共軍已將提升聯合登島作戰能力與完成轉型，列為未來數年共軍軍力整建的重點，並未受習近平大規模整肅軍方高層，使指揮鏈出現斷層的影響。

國防部：近年中共軍演主題 阻斷台灣航道、形成包圍態勢

國防部「115年中共軍力報告書」，今天送抵立院。國防部指出，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉威懾態勢營造備戰氛圍。近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地，形塑犯台有利條件，增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。

陸軍將採購逾7000輛民用載重車、越野車 便利後勤及戰時去識別化

根據116年度國防部預算書，陸軍及友軍明年起將採購逾7000輛各式民用型載重卡車、越野車，汰換現有老舊車款。軍方在預算說明中指出，使用民規版車輛，一方面便利後勤，同時也可在戰時「去識別化」。

陸軍編近1400億元預算 採購獵豹戰車、雲豹甲車提升快速反應部隊戰力

116年度國防部預算書已經送至立法院，在軍事投資方面，以陸軍為主的國軍地面部隊，編列近1400億元預算，採購由雲豹裝甲車衍生的105公釐主砲「獵豹」輪型戰車，增購多種構裝的雲豹裝甲車，汰換老舊的CM21裝甲運兵車，提升本島及澎湖的快速反應部隊戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。