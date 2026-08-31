建構「不對稱戰力」趕進度 國防部要求駐廠人員掌握進度、隨時回報應處

國防部今天在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，並擷取俄烏及中東戰事經驗，將全面檢視預算執行狀況籌建「不對稱戰力」，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。

116年度各部會預算書陸續送達立法院，國防部在「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，國防預算籌編仍以「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」、「厚植灰色地帶應處能力」等四大面向為核心，確保國軍即時應處各類威脅的能力。

國防部並指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，軍事武力發展迅速，並擷取俄烏及中東戰事經驗，全面檢視過往預算執行狀況，非急迫性案件延後推展，維持原有裝備系統妥善並檢討汰除老舊裝備。

此外，針對各大軍購案，國防部也要求派遣駐廠聯絡官，依各案發價書重要節點，明定駐廠人員確實稽核產製進度與品質，在第一線即時掌握與反映武器裝備生產、測試及交運進度。若發生重大履約風險事件，立即回報協調處理。國防部也配合立法院預算審查、業務報告或專案報告時機，適時向立院說明此類重大履約窒礙或交運延宕的狀況。

針對各項建軍採購案件，國防部說明，重點在籌獲新型步槍及射擊輔助裝具、夜視鏡，強化夜戰效能及射擊精準度，同時籌獲機動阻絕器材、新式輪型戰車及輪型戰鬥車，並籌購各類民用型運輸載重車輛。

海軍方面，持續執行現有潛艦性能提升與國造潛艦海鯤號潛航測試、籌建潛艦救難艦及新一代油彈補給艦，並籌建新式及性能提升現有作戰艦艇；籌獲智慧垂直起降無人機、濱海監偵及濱海攻擊無人機。

同時，也將籌獲籌獲「強弓」中層反戰術彈道飛彈等防空飛彈，建構台灣之盾重層、高效的防空火網。並提升空戰即時演訓系統、擴大部隊覺知應用套件（TAK）採購，建構全軍數位化指管通聯環境，滿足去中心化指揮管。另外，也將建置環島光纖備援機制，增加重要軍事設施及系統骨幹通信網路。

另外，國防部也推動擴建軍備產能，並向外籌購彈藥，滿足國軍大量戰備及訓練需求，同時也擴大彈藥庫儲能量並整建新式訓場，以因應新式武器接裝、擴大義務役及後備教召訓練需求。