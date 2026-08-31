國防部「中共軍力報告書」 學者：共軍整建重點轉向提升聯合登島戰力

針對國防部《115年中共軍力報告書》，國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，今年的報告書比起去年，更著重分析共軍整建與提升聯合登島作戰能力，似乎顯示共軍已將提升聯合登島作戰能力與完成轉型，列為未來數年共軍軍力整建的重點，並未受習近平大規模整肅軍方高層，使指揮鏈出現斷層的影響。

揭仲說，報告書對於共軍「武器籌獲」，提到陸軍「研改直20直升機及研發無人運輸直升機」，空軍「換裝新型空降步戰車、運輸車及迫榴砲車」，海軍「研製076型兩棲攻擊艦」等；在「軍事訓練」部分，則提到陸航直升機部隊「透過海上儎台進行油彈補給」，這些都跟近年共軍推動聯合登島作戰轉型，希望轉型後第一波攻擊部隊的主力，將改由空中搭乘運輸機和直升機進入台灣本島，越過國軍在海岸的設防地帶之構想相關。

他也表示，「武器籌獲」還提到中共海軍將增建「自升式兩棲登陸駁船」或「水橋型兩棲登陸船艇」等新型兩棲登陸駁船，這是針對共軍現行「無碼頭卸載」裝備缺乏橫渡海峽能力，及無法適應台灣海象等嚴重缺失，所設計的解決方案，讓登陸共軍可在台灣港口遭破壞、無法使用的情況下，仍能使後續登陸梯隊與物資快速登上台灣陸地的重要設備，對共軍提升聯合登島作戰能力極為重要。

揭仲指出，除主戰部隊之外，在軍事航天、網絡空間、信息支援與聯勤保障等作戰支援與後勤領域的「武器籌獲」方面，今年報告書也出現許多與共軍提升聯合登島作戰能力有關的新內容。

例如軍事航天部隊首度出現將部署「國網、千帆等低軌通信衛星群」，與「北斗導航衛星研發至第四代」等，目的都是防止共軍登島後的通訊與導航，遭國軍、甚至美軍干擾；網絡空間部隊新增「以發展人工智慧深度偽造技術為重點」和部署「電子戰指管車、偵察感知車、網電對抗車及輻射源定向車」等內容，前者是強化「混合戰」的作為，後者則是強化共軍登島部隊電子戰攻防能力的機動電戰設備。

共軍網絡空間部隊擬籌獲的「戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車及信息融合車等新型裝備」，也是要提升共軍登島部隊的機動網路攻防能量；聯勤保障則以提升戰場醫療救護為重點，這是因為共軍是跨海作戰，許多傷患發生的地點是在中國大陸本土之外的台灣本島或周邊海域。

揭仲表示，儘管國防部在新版報告書中，更詳細地描述共軍提升聯合登島作戰能力的種種措施，但也直接點出現階段共軍聯合登島作戰的能力仍不足。如此分析確實符合當前的狀況，但從整篇報告中，還是可以看出共軍加速推動武力犯台戰力整備的種種作為，這些計畫推測可能會在2030年至2035年間陸續完成。