快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍編列570億預算 籌購178輛105公厘戰砲車

中央社／ 台北31日電

軍備局研製105公厘輪型戰砲車，歷經D1、D2測試車輛研改後，D3車輛已由陸軍測評通過。根據今天送抵立法院的民國116年度國防預算書顯示，陸軍編列116年至122年、新台幣570億7156萬元持續預算，籌購178輛戰砲車。

由軍備局、中科院共同研製的「獵豹專案」105公厘輪型戰砲車，搭載105公厘戰車砲，且具強大機動力。歷經D1、D2測試車輛研改後，去年首度在國防展出的D3已達成降低車高、砲塔微調的優化作業，並經陸軍測評通過，明年將正式採購。

116年度國防預算書上午送抵立法院，陸軍編列116年至122年、570億7156萬元持續預算，籌購178輛（116年8輛、117年14輛、118年28輛、119年36輛、120年36輛、121年36輛、122年20輛）105公厘戰砲車。

由於車高降低，車體部分在引擎配置、空間上有進行優化，砲塔內可以存放16枚戰車砲彈、車內可存放17枚戰車砲彈；觀測系統具備全天候作戰能力，2500公尺可辨識車輛、1500公尺可辨識人員，砲塔系統為雙軸伺服穩定，可行進間射擊，2000公尺可貫穿500公厘鋼板；此外，也具備類似M1A2T戰車獵殲（Hunter-Killer）功能，藉此節省接戰時間、提高攻擊效率。

性能諸元包括最高時速每小時100公里、500公里續航，可通過高45公分垂直障礙、60%斜坡與70公分涉水，配備12.7公厘遙控槍塔、7.62公厘同軸機槍、12管煙幕彈發射器、光電偵蒐系統，可配合多種任務型態，成為部隊執行地面搜索、警戒及掩護任務的重要裝備。

另外，為提升機動打擊、跨區增援能量，加上現行戰術車輛妥善率等問題，陸軍將統籌三軍、憲兵及資通電軍建案，編列116年至121年、107億190萬元持續預算，採購4647輛輕型越野戰術輪車，也就是外界俗稱的「皮卡」（Pickup Truck）。

陸軍說明，因應國軍兵力結構調整及新興兵力任務需求，為利各作戰區於接獲任務命令時，各部隊必須運用建制車輛執行人員及物資快速部署，因此籌補輕型越野戰術輪車，可適應地形與戰場環境，提升整體作戰效能。

此外，陸軍也提到，因應CM21履帶型裝甲人員運輸車使用已逾40年，功能、性能已經無法滿足現代化作戰需求，因此統籌各軍種建案，編列116年至123年、795億3907萬元持續預算，籌購175輛30公厘機砲輪型戰鬥車、101輛40公厘榴彈機槍輪型戰鬥車、134輛40公厘榴彈機槍指揮車。

陸軍 預算 獵豹

延伸閱讀

陸軍編近1400億元預算 採購獵豹戰車、雲豹甲車提升快速反應部隊戰力

陸軍將採購逾7000輛民用載重車、越野車 便利後勤及戰時去識別化

空軍強弓飛彈預算公開 360億構建中層防空火網

205廠自動化T112步槍產線 年產萬把加速換裝

相關新聞

推動國艦國造 海軍砸逾500億元 籌建救難艦、油彈補給艦

行政院編列明年度國防預算1.12兆元，其中軍事投資一項較去年新增900多億元支出，根據新出爐的國防部預算書，國防部將從明年起推動多項國艦國造計畫，除了「新型救難艦後續艦」及「潛艦救難艦」兩項計畫建造3艘救難艦外，並將再籌建一艘油彈補給艦，總金額將達531億元。

建構「不對稱戰力」趕進度 國防部要求駐廠人員掌握進度、隨時回報應處

國防部今天在新出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，因應中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，並擷取俄烏及中東戰事經驗，將全面檢視預算執行狀況籌建「不對稱戰力」，非急迫性案件延後推展並檢討汰除老舊裝備。同時也加強要求軍購案駐廠人員掌握生產、運交進步，隨時回報處理。

國防部「中共軍力報告書」 學者：共軍整建重點轉向提升聯合登島戰力

針對國防部《115年中共軍力報告書》，國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，今年的報告書比起去年，更著重分析共軍整建與提升聯合登島作戰能力，似乎顯示共軍已將提升聯合登島作戰能力與完成轉型，列為未來數年共軍軍力整建的重點，並未受習近平大規模整肅軍方高層，使指揮鏈出現斷層的影響。

國防部：近年中共軍演主題 阻斷台灣航道、形成包圍態勢

國防部「115年中共軍力報告書」，今天送抵立院。國防部指出，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉威懾態勢營造備戰氛圍。近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地，形塑犯台有利條件，增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。

陸軍將採購逾7000輛民用載重車、越野車 便利後勤及戰時去識別化

根據116年度國防部預算書，陸軍及友軍明年起將採購逾7000輛各式民用型載重卡車、越野車，汰換現有老舊車款。軍方在預算說明中指出，使用民規版車輛，一方面便利後勤，同時也可在戰時「去識別化」。

陸軍編近1400億元預算 採購獵豹戰車、雲豹甲車提升快速反應部隊戰力

116年度國防部預算書已經送至立法院，在軍事投資方面，以陸軍為主的國軍地面部隊，編列近1400億元預算，採購由雲豹裝甲車衍生的105公釐主砲「獵豹」輪型戰車，增購多種構裝的雲豹裝甲車，汰換老舊的CM21裝甲運兵車，提升本島及澎湖的快速反應部隊戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。