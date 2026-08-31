陸軍編列570億預算 籌購178輛105公厘戰砲車

軍備局研製105公厘輪型戰砲車，歷經D1、D2測試車輛研改後，D3車輛已由陸軍測評通過。根據今天送抵立法院的民國116年度國防預算書顯示，陸軍編列116年至122年、新台幣570億7156萬元持續預算，籌購178輛戰砲車。

由軍備局、中科院共同研製的「獵豹專案」105公厘輪型戰砲車，搭載105公厘戰車砲，且具強大機動力。歷經D1、D2測試車輛研改後，去年首度在國防展出的D3已達成降低車高、砲塔微調的優化作業，並經陸軍測評通過，明年將正式採購。

116年度國防預算書上午送抵立法院，陸軍編列116年至122年、570億7156萬元持續預算，籌購178輛（116年8輛、117年14輛、118年28輛、119年36輛、120年36輛、121年36輛、122年20輛）105公厘戰砲車。

由於車高降低，車體部分在引擎配置、空間上有進行優化，砲塔內可以存放16枚戰車砲彈、車內可存放17枚戰車砲彈；觀測系統具備全天候作戰能力，2500公尺可辨識車輛、1500公尺可辨識人員，砲塔系統為雙軸伺服穩定，可行進間射擊，2000公尺可貫穿500公厘鋼板；此外，也具備類似M1A2T戰車獵殲（Hunter-Killer）功能，藉此節省接戰時間、提高攻擊效率。

性能諸元包括最高時速每小時100公里、500公里續航，可通過高45公分垂直障礙、60%斜坡與70公分涉水，配備12.7公厘遙控槍塔、7.62公厘同軸機槍、12管煙幕彈發射器、光電偵蒐系統，可配合多種任務型態，成為部隊執行地面搜索、警戒及掩護任務的重要裝備。

另外，為提升機動打擊、跨區增援能量，加上現行戰術車輛妥善率等問題，陸軍將統籌三軍、憲兵及資通電軍建案，編列116年至121年、107億190萬元持續預算，採購4647輛輕型越野戰術輪車，也就是外界俗稱的「皮卡」（Pickup Truck）。

陸軍說明，因應國軍兵力結構調整及新興兵力任務需求，為利各作戰區於接獲任務命令時，各部隊必須運用建制車輛執行人員及物資快速部署，因此籌補輕型越野戰術輪車，可適應地形與戰場環境，提升整體作戰效能。

此外，陸軍也提到，因應CM21履帶型裝甲人員運輸車使用已逾40年，功能、性能已經無法滿足現代化作戰需求，因此統籌各軍種建案，編列116年至123年、795億3907萬元持續預算，籌購175輛30公厘機砲輪型戰鬥車、101輛40公厘榴彈機槍輪型戰鬥車、134輛40公厘榴彈機槍指揮車。