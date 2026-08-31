國防部：近年中共軍演主題 阻斷台灣航道、形成包圍態勢

國防部「115年中共軍力報告書」，今天送抵立院。國防部指出，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉威懾態勢營造備戰氛圍。近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地，形塑犯台有利條件，增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。

國防部指出，共軍近年除從事各項軍事準備、年度演訓活動外，並持續以「強化攻台作戰」及「抗擊外軍」等聯合演訓預案，編組各軍兵種部隊採實戰化方式，在台海周邊、南海及西太平洋等地實施，加強戰場經營與熟悉作戰環境。

另一方面，中共透過竊取與公開國軍重要情報訊息，造成外界對台灣作戰安全維護不信任、分化內部團結，也運用媒體及網路散播錯假訊息進行認知作戰，削弱民眾對安全合作的信任。