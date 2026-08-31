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陸軍將採購逾7000輛民用載重車、越野車 便利後勤及戰時去識別化

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
現役中型戰術輪車，預計將逐漸由民規版「新式載重車」取代。聯合報系資料照
現役中型戰術輪車，預計將逐漸由民規版「新式載重車」取代。聯合報系資料照

根據116年度國防部預算書，陸軍及友軍明年起將採購逾7000輛各式民用型載重卡車、越野車，汰換現有老舊車款。軍方在預算說明中指出，使用民規版車輛，一方面便利後勤，同時也可在戰時「去識別化」。

陸軍司令部預算書的軍事投資項目，包括「新式載重車籌補」，將採購「機動性高、偽裝性佳之民用型載重車」，用以取代現役的中型戰術輪車（軍卡），可迅速部署至各戰術保存位置。陸軍負責建案，本身採購1920輛、金額185.3億元。包含友軍採購量，總共2434輛、233.4億元，計畫期程是116至121年度。

軍方先前就傳出，將採購皮卡類的民規版越野車，汰換現役的輕型戰術輪車（民規版吉普車）。果然在明年預算書中，出現一筆規模更大的車輛汰換計畫，是「輕型越野戰術輪車籌補」，採購理由是「為利各作戰區於接獲命令時，各部隊必須運用建制車輛執行人員及物資快速部署，故籌補各單位缺裝補實所需之輕型越野戰術輪車」。陸軍負責建案，本身需求是2305輛、54.3億元；連同友軍採購，總數量是4547輛，總金額107億元，計畫期程是116至121年。

另一個「新式運輸裝備車輛籌補」，計畫需求是「為達機動化後勤，結合地區貨櫃場，實施各類補給品前推預置、分區屯儲，規劃運輸部隊籌備具高機動力承載力、去識別化、模組貨櫃化及多元載具，可迅速運補軍需物資至各受補單位」，計畫採購「拉臂勾載重車」401輛，總金額123億元，期程116至119年度。

陸軍 國防部 越野

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