聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍編近1400億元預算 採購獵豹戰車、雲豹甲車提升快速反應部隊戰力
116年度國防部預算書已經送至立法院，在軍事投資方面，以陸軍為主的國軍地面部隊，編列近1400億元預算，採購由雲豹裝甲車衍生的105公釐主砲「獵豹」輪型戰車，增購多種構裝的雲豹裝甲車，汰換老舊的CM21裝甲運兵車，提升本島及澎湖的快速反應部隊戰力。
陸軍司令部預算指出，裝用105公厘主砲的「獵豹」輪型戰車，量產計畫首次在預算書曝光，預計採購178輛，總經費570.7億元，期程為116年至122年度。
為汰換現有的CM21裝甲運兵車，計畫以693.3億元，採購362輛雲豹裝甲車，包括使用30公厘機砲的CM34、40公厘榴彈槍的CM32/33等款式。本案由陸軍主建，連同其他友軍（陸戰隊、憲兵等），總採購量為410輛，總經費795,4億元，期程為116至123年度。
值得注意的是，預算書對「計畫必要性」的說明指出，新式裝甲車「強化地面部隊機動打擊及快速反應能力，方能適應台澎防衛作戰」。由此可以看出，此次新購的雲豹，主要將用於東部與澎湖的快速反應部隊，金門與馬祖防衛部可能繼續使用CM21系列裝甲車，因為雲豹身軀龐大，外島坑道無法進入。另外此次採購的雲豹，仍屬一般步兵戰鬥車，代表機械化部隊的迫砲火力，仍須繼續由與CM21基本同款的CM22/23履帶車負責，國造輪型迫砲裝甲車，仍未排入量產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。