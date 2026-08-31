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陸軍編近1400億元預算 採購獵豹戰車、雲豹甲車提升快速反應部隊戰力

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
「獵豹」輪型戰車原型車，量產型的車身高度將略減。聯合報系資料照
「獵豹」輪型戰車原型車，量產型的車身高度將略減。聯合報系資料照

116年度國防部預算書已經送至立法院，在軍事投資方面，以陸軍為主的國軍地面部隊，編列近1400億元預算，採購由雲豹裝甲車衍生的105公釐主砲「獵豹」輪型戰車，增購多種構裝的雲豹裝甲車，汰換老舊的CM21裝甲運兵車，提升本島及澎湖的快速反應部隊戰力。

陸軍司令部預算指出，裝用105公厘主砲的「獵豹」輪型戰車，量產計畫首次在預算書曝光，預計採購178輛，總經費570.7億元，期程為116年至122年度。

為汰換現有的CM21裝甲運兵車，計畫以693.3億元，採購362輛雲豹裝甲車，包括使用30公厘機砲的CM34、40公厘榴彈槍的CM32/33等款式。本案由陸軍主建，連同其他友軍（陸戰隊、憲兵等），總採購量為410輛，總經費795,4億元，期程為116至123年度。

值得注意的是，預算書對「計畫必要性」的說明指出，新式裝甲車「強化地面部隊機動打擊及快速反應能力，方能適應台澎防衛作戰」。由此可以看出，此次新購的雲豹，主要將用於東部與澎湖的快速反應部隊，金門與馬祖防衛部可能繼續使用CM21系列裝甲車，因為雲豹身軀龐大，外島坑道無法進入。另外此次採購的雲豹，仍屬一般步兵戰鬥車，代表機械化部隊的迫砲火力，仍須繼續由與CM21基本同款的CM22/23履帶車負責，國造輪型迫砲裝甲車，仍未排入量產。

漢光42號演習，陸軍第五作戰區官兵由CM34雲豹車躍下戰鬥。圖／國防部提供
漢光42號演習，陸軍第五作戰區官兵由CM34雲豹車躍下戰鬥。圖／國防部提供

漢光42號演習，憲兵CM34雲豹裝甲車在台北市內演練防禦戰鬥。聯合報系資料照
漢光42號演習，憲兵CM34雲豹裝甲車在台北市內演練防禦戰鬥。聯合報系資料照

馬祖北竿坑道內的CM21裝甲車，受限於坑道尺寸，金馬守軍可能不會換裝雲豹。聯合報系資料照
馬祖北竿坑道內的CM21裝甲車，受限於坑道尺寸，金馬守軍可能不會換裝雲豹。聯合報系資料照

獵豹 戰車 陸軍 國防部

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