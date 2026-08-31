強化夜戰能量 國軍斥資107億採購逾5萬具夜視鏡

民國116年度國防預算書今天送抵立法院，由陸軍統籌建案「國軍夜視鏡（第二階段）」，編列新台幣107億2750萬元預算，替陸軍、憲兵等單位籌購4萬1000具單眼單筒夜視鏡、1萬778具雙眼雙筒夜視鏡，將有效強化夜戰能量。

因應敵情威脅，國軍持續強化建軍備戰，不過，有官兵在台北街頭執行夜間作戰演練時未配戴夜視鏡，被外界質疑演訓成效有限。

民國116年度國防預算書上午送抵立法院，將由陸軍統籌憲兵、資通電軍等單位，建案「國軍夜視鏡（第二階段）」，編列116年至119年、107億2750萬元持續預算，籌購4萬1000具單眼單筒夜視鏡、1萬778具雙眼雙筒夜視鏡。

陸軍說明，因應各軍種部隊缺乏夜視鏡，於戰時無足夠的夜視裝備可執行守備任務，此舉將能滿足戰時執行任務。

另外，陸軍也編列116年至120年、20億764萬元持續預算，進行國軍防護面具續購案，包括12萬9759個防護面具、26萬4278個戰備濾毒罐。

陸軍說明，部隊現役T3-75防護面具於民國75年由生產製造中心第204廠產製，迄今已逾35年以上，無法有效應處傳統、非傳統化生放核威脅，為確保人員安全及戰力發揮目的，配賦個人防護面具可使部隊於化學戰劑、生物病原、放射線物質、核輻射落塵等危害狀況下具備防護能力，強化作戰持續力。