強化持續戰力 海軍將籌獲新一代油彈補給艦、救難艦

民國116年度國防預算書今天送抵立法院，為強化海上持續戰力及潛艦救援能量，海軍編列新台幣182億8301萬元籌獲「新一代油彈補給艦後續艦」；另編列211億6151萬元籌獲2艘新型救難艦後續艦、138億5347萬元籌獲1艘潛艦救難艦。

海軍目前共有2艘油彈補給艦，分別是104年服役的磐石艦及79年服役的武夷艦，由於武夷艦使用年限已高，海軍急需新一代油彈補給艦，根據民國116年度國防預算書，海軍編列116年至121年、新台幣182億8301萬元持續預算，籌獲新一代油彈補給艦後續艦。

油彈補給艦雖然不是第一線的作戰艦艇，卻是艦隊能否長時在外行動的關鍵，尤其戰時港口恐遭封鎖、破壞，補給艦可直接在海上替作戰艦艇補充燃油、物資，更能支援不同港口油料及彈藥緊急轉運，降低艦艇必須頻繁返港補給的需求。

海軍說明，籌獲新艦有助於執行海上機動整補、支援各港口油料、彈藥緊急轉運補給，強化海上持續戰力。

此外，海軍也編列116年至123年、211億6151萬元持續預算，籌建2艘現役大武級救難艦的後續艦。海軍說，現有救難艦船齡均已超過80年，不僅維保困難，持續提升性能也不符效益，因此有必要籌獲新艦進行救難、拖帶及水下打撈等任務。

預算書顯示，海軍也編列116年至123年、138億5347萬元的持續預算籌獲1艘潛艦救難艦。

海軍表示，籌建潛艦救難艦是配合潛艦國造規劃，目的在建立專業潛艦救難能量。隨首艘國造潛艦海鯤號及後續艦將形成戰力，水下兵力規模增加後，一旦潛艦發生失去動力、坐底或其他重大事故，救援工作與一般水面艦救難需求不同，使專業潛艦救援能力成為國造潛艦建軍不可或缺一環。