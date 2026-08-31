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空軍強弓飛彈預算公開 360億構建中層防空火網

中央社／ 台北31日電
國產強弓飛彈具備中層反制戰術彈道飛彈能力，採垂直發射及主動尋標器終端導引。圖／取自中科院官網
國產強弓飛彈具備中層反制戰術彈道飛彈能力，採垂直發射及主動尋標器終端導引。圖／取自中科院官網

116年度國防預算書今天送抵立法院，空軍強弓飛彈系統從機密預算轉為公開，編列115年至121年、360億元的持續預算，以因應中共彈道飛彈威脅，並進行內大氣層、1000公里內戰術飛彈攔截，並與低層飛彈系統構聯形成攔截火網。

民國116年度國防預算書上午送抵立法院，空軍編列民國115年至121年、新台幣360億3714萬元的持續預算，籌購強弓飛彈系統（中層反戰術彈道飛彈系統）。根據預算書顯示，117年起將開始交貨飛彈及武器系統，至於確切數量因涉機密，空軍並未公開。

空軍說明，中共彈道飛彈威脅日趨嚴重，依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，規劃台灣未來在中層反戰術彈道飛彈系統架構及性能，進行內大氣層、1000公里及以內戰術彈道飛彈攔截任務，並與低層反戰術彈道飛彈系統構聯，形成重層攔截火網。

軍方人士說明，強弓飛彈系統是中科院針對敵戰術彈道飛彈威脅，所開發完成的陸基中層反飛彈系統，能夠在中空層攔截敵軍戰術彈道飛彈，並與國軍低層的反飛彈系統，如愛國者防空飛彈或是天弓三型防空飛彈，形成重層攔截火網。

軍方人士提到，強弓飛彈系統採機動化設計，除可提升戰場存活率外，也可視作戰需要，指揮管制國軍其他的防空飛彈，共同執行作戰任務，而強弓飛彈的彈體採兩節式設計，由截殺載具和加力器組成，外殼採複合材料，飛彈在終端飛行時藉推力向量控制系統，在中高空層修正彈體軌跡攔截目標，飛彈尋標器採用高頻段毫米波主動尋標器，能夠精準偵測與鎖定目標。

針對強弓射控雷達，軍方人士表示，強弓射控雷達是台灣首套自製的AESA（主動電子掃描相列雷達）具有搜索、追蹤、分類及鑑別目標能力，並引導強弓飛彈向攔截點飛行。至於雷達偵蒐範圍，優於愛國者與天弓三型防空飛彈系統的雷達偵蒐範圍。

強弓 飛彈 空軍

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