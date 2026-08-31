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國防部：中共對台威脅未曾減緩 藉威懾營造備戰氛圍
國防部發布「115年中共軍力報告書」指出，近年共軍對台軍演皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，採實戰化方式在台海周邊、南海及西太平洋等地實施，中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉由威懾態勢營造備戰氛圍。
民國116年度國防預算書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」、國防部「115年中共軍力報告書」今天送抵立法院。
國防部「115年中共軍力報告書」指出，共軍近年除從事各項軍事準備、年度演訓活動外，並持續以強化攻台作戰及抗擊外軍等聯合演訓預案，編組各軍兵種部隊採實戰化方式，在台海周邊、南海及西太平洋等地實施，加強戰場經營與熟悉作戰環境。中共對台軍事威脅未曾減緩，持續藉由威懾態勢營造備戰氛圍。
針對中共對台的威脅態樣，國防部舉例，透過竊取與公開國軍重要情報訊息，造成外界對台灣作戰安全維護不信任、分化內部團結，也運用媒體及網路散播錯假訊息進行認知作戰，削弱民眾對安全合作的信任。
國防部表示，近年共軍對台針對性軍演，皆以「聯合封控」台灣對外航道為主軸，期間運用共軍機、艦、海警船及海上民兵等部隊，形塑犯台有利條件與增加成功機率，達成阻斷台灣對外交通航道及形成包圍態勢。
國防部強調，面對嚴峻挑戰，國軍持續強化防衛作戰能力、精進關鍵目標防護與反制手段、完善後備動員及後勤支援機制，並結合友盟安全合作，藉由各項演訓時機檢驗應處方案，積極因應中共威脅。
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