國防部：全面檢視過往預算 因應敵情非急迫案延後推動

國防部今天在「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，且軍事武力發展迅速，國防部汲取俄烏、中東戰事經驗，為使國防預算發揮最大效益，全面檢視過往預算執行狀況，非急迫案件延後推動。

民國116年度國防預算書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」、國防部「115年中共軍力報告書」上午已經送抵立法院。

國防部在「五年兵力整建及施政計畫報告」提到，中共對台作戰持續運用聯合戰備警巡、軍演、海警執法，以及灰色地帶襲擾等多元手段，結合海警、海上民兵、法律戰、認知作戰及經濟脅迫等複合式施壓，推動「台灣海峽內海化」以及強化對台軍事威懾，並常態化機艦擾台、聯合演訓及遠火展示，逐步驗證「由演轉戰、由訓轉戰」，使其具備對台灣發動正規、非正規混合式猝然突襲能力。

針對國防自主採購重點，國防部說明，重點在籌獲新型步槍及射擊輔助裝具、夜視鏡，強化夜戰效能及射擊精準度，以及籌購可攜式反無人機系統、機動阻絕器材、新式輪型戰鬥車及輪型戰車，並執行現有潛艦性能提升與國造潛艦海鯤號潛航測試、籌建潛艦救難艦及新一代油彈補給艦、垂直起降型無人機及濱海監偵型、濱海攻擊型無人機、自殺無人艇。

國防部強調，也將籌獲「強弓」中層反戰術彈道飛彈等防空飛彈，建構台灣之盾重層、高效的防空火網。並提升空戰即時演訓系統、擴大部隊覺知應用套件（TAK）採購，建構全軍數位化指管通聯環境，滿足去中心化指揮管。另外，也將建置環島光纖備援機制，增加重要軍事設施及系統骨幹通信網路。

針對對美軍購重點，除M109A7自走砲、HIMARS海馬士多管火箭系統外，將持續獲裝ALTIUS 600M、彈簧刀300外，也增購ALTIUS 600ISR及700M攻擊無人機，大幅提升縱深作戰、即偵即打能力。

在主戰部隊方面，國防部表示，配合新式裝備陸續獲裝，同步檢討汰除老舊、不符未來作戰需求的裝備，並調整部隊編組人力；守備及後備部隊，將依各作戰區實際作戰場景需求、後備動員編管情形及戰力恢復限制與發揮需求等，檢討各式裝備，並同步調整編組架構，以強化部隊機動與打擊能力。

國防部強調，為使國防預算發揮最大效益，依行政院「總預算編製作業手冊」規範與政策指導，全面檢視過往預算執行狀況，非急迫性案件延後推動。

另外，中共灰色地帶襲擾模式更甚以往，且軍事武力發展迅速，國防部汲取俄烏、中東戰事經驗，除維持原有裝備系統妥善與檢討汰除老舊裝備，也就新式武器裝備、資通情資韌性及彈藥能量籌補、動員訓練整備、訓練場地設施等需求編列預算，以優先分配於急迫與重要性項目，持續深化建軍備戰成效。