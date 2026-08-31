中國修訂國防動員法 綠：台灣應提升防衛韌性

中國人大28日修正通過國防動員法，新增保障平戰快速轉換等內容。民進黨立法院黨團今天表示，中國是台灣最大威脅，當中國把平戰轉換寫入法律，代表國家安全不是單純國防部的事，台灣因應之道是提升防衛韌性及人民的國家安全意識。

中國10月1日起將實施新修訂的國防動員法，新條文首度定義「國防動員」，是為應對國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受的威脅，國家依法採取必要的措施，「保障平戰快速轉換，將經濟和社會實力轉化為國防實力的活動」。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，台灣最大的威脅是中國，中國沒有把平戰轉換入法前，就不斷軍事擾台，當中國把平戰轉換寫進法律後，等於可以動員社會上的各種資源為軍事行動做準備，台灣更應該加強整體防衛韌性，不管是國防的建軍、不對稱戰力提升，還有民間對於國家安全防衛意識的加強。

此外，媒體報導，前金融時報駐台記者席佳琳接受訪問時，透露花蓮選舉賄選嚴重。莊瑞雄表示，台灣民主走到現在，賄選如果被當地民眾認為習以為常，還被長期在台灣生活的外籍媒體記者發現，是非常丟臉的事情。

莊瑞雄說，檢調單位應該再加把勁，嚴加查察賄選，讓選舉符合民主政治該有的公平競爭。

台北市長蔣萬安28日在議會備詢，被問及台北市設吸菸區、遮陽傘議題，反提高雄前鎮漁港改造經費。莊瑞雄表示，前鎮漁港改建是地方期待，蔣萬安不熟悉這項議題，當了3年多市長，不斷「問A答B」，這才是蔣萬安真正的危機。