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傳政院擬副署無人機條例 傅崐萁：盼打造第二座護國神山

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過無人載具產業相關條例，規劃以6年為期、每年編列400億元，總經費2400億元為原則，推動台灣無人載具及相關產業發展。傳出行政院後續預計副署法案並提出相關追加預算。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，台灣應把握機會建立完整無人載具產業鏈，甚至朝打造「第二座護國神山」目標前進。

傅崐萁表示，無人載具產業發展攸關台灣未來產業布局，這次法案協商過程並不容易，為了讓各方意見能夠整合，他花費長時間協調，最後才促成三讀版本出爐。

傅崐萁指出，6年投入2400億元不是小數目，因此制度及相關規範必須明確，不僅要排除產業發展障礙，也要兼顧國防安全及國際合作需求。對於法案納入美方關切項目，以及設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」等安排，他表示尊重，希望能讓台灣無人載具產業真正建立完整的上、中、下游供應鏈。

傅崐萁認為，台灣具有科技及製造產業基礎，如果政策及資源能夠到位，無人載具產業仍有急起直追的機會。他也強調，這次是在國內外多重壓力下努力突破僵局，既然行政院接下來準備依據立法院三讀通過的條例提出相關預算，自然也應完成副署程序。

傅崐萁說，當全世界各國迫切的基於國防安全，不對稱作戰的需求，要大量採購無人機，做相關的佈署，而具有上中下流最完整的IT產業鍵及高科技含金量的台灣，是最有能力成為世界無人機最大的生產基地，必將迎來全球新一波的採購潮，為台灣創造成千上萬的就業機會及幾百億美元外匯的商機，第二座世界級的「護國神山」指日可待。

護國神山 傅崐萁 副署 無人機 無人機特別條例 行政院

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