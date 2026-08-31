聽新聞
0:00 / 0:00

F-16新機將抵台 暌違29年迎戰機

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。 圖／IDF經國號粉專提供
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。 圖／IDF經國號粉專提供

空軍「鳳翔專案」向美國採購六十六架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架於台北時間廿一日降落夏威夷檀香山，據傳昨天已起飛前往關島。軍方對此守口如瓶，但若依當年F-16A/B交機前例，可望近日就會飛抵台東志航基地

此外，本案係以特別預算編列，今年底應全數交機結案，但如今才開始交運，勢必面臨特別條例過期問題，必須修法展延。

國防部日前例行記者會，國防部主計局歲計處處長嚴明德回答本報提問時表示，本年度結束後，如預算無法順利支結，會呈報政院辦理預算保留，繼續支用；本案法源「新式戰機採購特別條例」修正，國防部正在研擬中。

美國總統川普第一任期，對台軍售明顯「前冷後熱」：頭兩年額度低於歐巴馬／馬英九時期，後半則通過多項大案，總金額遠超前任。川普二○一九年八月批准八十億美元售我F-16C/D，是一九九二年老布希宣布F-16A/B後，近卅年來再度出售戰鬥機給我國。

本案特別預算共編列新台幣二四七二億餘元，期程二○二○年至二○二六年，但進度延宕嚴重。至於何時能全數交機？國防部副部長徐斯儉四月在立院表示，「進度尚難精確確定」，但已有五十九架在產線上進行裝備作業，整體進度持續推進。

對於F-16交運狀況，國防部與空軍都守口如瓶，表示在飛機抵台前不會發布或證實。但在社群網站上，早就是「發燒友」關注焦點。編號「六七二七」與「六七二八」的單座F-16C，於台北時間廿一日飛抵夏威夷希肯空軍基地，基地與檀香山國際機場共用跑道，被當地航空攝影愛好者拍到。昨天社群網站傳出，這兩架F-16C已離開希肯基地，飛往關島。

一九九七年F-16首度飛交台灣，在檀香山停留五晚，這次時間更長。傳言指出，是沿途負責補給燃料的KC-135空中加油機發生故障所致。

一九九七年F-16首度飛交台灣，在檀香山停留五晚，這次時間更長。傳言指出，是沿途負責補給燃料的KC-135空中加油機發生故障所致。從航班追蹤網站也可看到，一架KC-135於廿一日由美國本土飛至檀香山，廿三日起飛後在外海盤旋，然後折返，廿七日飛回本土。

F-16 戰機 台東志航基地

延伸閱讀

AT-3…空軍戲稱「手工飛機」 低空低速性能不輸戰鬥機

服役40年功成身退 AT-3教練機畢業

無人機難因應中共騷擾 應搭配作戰武器

美伊戰爭滿半年…荷莫茲航運仍受阻 6大後果一次看

相關新聞

選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

二○二六年地方選舉今起登記至九月四日，代表大選正式起跑，藍綠白大軍對壘。民進黨將啟動由賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文領軍的「元首級輔選計畫」，展現執政團隊氣勢；國民黨採取公投綁大選、在野合作、能源拚發展三大策略，規畫百場公投下鄉宣講以助勢；民眾黨今年採取精準提名策略，白營「兩個太陽」柯文哲、黃國昌將分頭輔選參選人。

花費數百億 國防部、經濟部無人機發展延宕

立法院上周三讀通過年度預算六年、總額二四○○億元的無人機條例。不過，中央各部會近年早已陸續採購無人機，審計部在去年度中央政府總決算審核報告提及，國防部耗資逾卅五億元建置無人機防禦系統，不僅工程進度延宕，連系統偵測及反制等功能也不周全。

觀察站／侯友宜光環 抱李四川、隔蘇巧慧破謠傳

國民黨新北市長參選人李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，常被綠營攻擊而難以回手；這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇巧慧刻意與新北市長侯友宜同框，在地方營造「尊侯」氛圍，但對比侯與蘇僅禮貌性互動，侯李同場時常熱情擁抱併肩進場，肢體語言清楚傳遞親疏關係。

行政院會擬追加預算 卓揆不副署無人機條例機率低

立法院上周三讀通過在野版本的無人機條例，儘管行政院表達遺憾，但據了解，府院不排除透過追加預算手段補足先前國防特別條例未被納入的項目，行政院預計周四院會提出今年度中央政府追加預算案，包括無人機經費及六大社福津貼等八大項，預估將超過三千億元。換言之，此次閣揆不副署機率相對小。

F-16新機將抵台 暌違29年迎戰機

空軍「鳳翔專案」向美國採購六十六架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架於台北時間廿一日降落夏威夷檀香山，據傳昨天已起飛前往關島。軍方對此守口如瓶，但若依當年F-16A/B交機前例，可望近日就會飛抵台東志航基地。

藍白攜手…盧秀燕、黃國昌、江啟臣 戰鬥陀螺合體

竹北市長選戰藍白合破局，台中卻上演另一場藍白合。台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌、市長參選人江啟臣在戰鬥陀螺嘉年華會合體，盧秀燕直言，團結合作不容易，但只要有信念就要堅定走下去，「合則兩利，分則兩敗」；黃國昌高喊「藍白合作、團結勝利」，江啟臣則強調「以和為貴」，台中、新竹形成鮮明對比。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。