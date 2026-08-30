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軍備局205廠遷至高雄大樹 聚焦自動化生產降維安風險

中央社／ 高雄30日電

國防部軍備局第205廠去年9月自高雄市區搬遷至高雄大樹，聚焦40公釐以下彈藥生產。廠長黃教展少將指出，此次搬遷重新整合生產能量，朝人機分離、自動化改建，改善舊有設施維安風險，提升效率與安全。

軍備局生產製造中心第205廠原位於占地約57公頃的高雄光中營區，現則是亞洲新灣區核心地段，為配合高雄市政府多功能經貿園區規劃，205廠自去年9月起陸續搬遷至大樹北光復營區，1月將光中營區土地全數交付高雄市府。

中央社記者實地前往高雄大樹廠區，這也是搬遷後首度對民間媒體曝光。

針對新廠區的規劃及能量，長年在軍備體系的廠長黃教展少將受訪指出，此次搬遷重新整合生產能量，將生產機具全面朝「人機分離」、「自動化」方向改建，並導入智慧化、數位管理機制，不僅改善過去舊有設施維安風險，也同步優化作業環境、官兵生活設施；進駐大樹後亦提供在地穩定就業機會，體現國防建設帶動地方發展的效益。

國防自主層面，黃教展表示，205廠主要負責國軍40公厘以下各式輕兵器、彈藥、火炸藥及戰鬥個裝研發與生產，朝「設計簡單化、零件標準化、產品規格化、資訊數位化」目標發展，參考國外先進武器趨勢不斷精進，以滿足建軍備戰需求。

黃教展強調，面對當前國際情勢與國軍實戰化訓練需求，205廠目前全力加班投入各項輕兵器、戰鬥個裝生產，維護生產線穩定運作，持續提供三軍品質精良武器裝備，鞏固國防自主能量。

軍備局生產製造中心轄下設有4個兵工廠，台北南港202廠負責40公厘口徑以上槍砲彈藥，高雄205廠專責40公厘以下輕兵器與彈藥、戰鬥個裝，南投209廠負責戰甲車研製，401廠聚焦光電設備與測繪圖資。為與中科院明確分工，兵工廠專注傳統武器彈藥開發，中科院則以飛彈系統為主。

軍備局 高雄 維安

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