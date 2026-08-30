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無人機難因應中共騷擾 應搭配作戰武器

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
無人機有用，但政府應制定分級戰略！」針對近日有人質疑無人機是用在登陸戰，難因應中共前期的騷擾與封鎖，學者蘇紫雲受訪時指出，美國與日本都利用無人機進行海巡，相關說法有偏頗。圖／軍聞社提供
無人機有用，但政府應制定分級戰略！」針對近日有人質疑無人機是用在登陸戰，難因應中共前期的騷擾與封鎖，學者蘇紫雲受訪時指出，美國與日本都利用無人機進行海巡，相關說法有偏頗。圖／軍聞社提供

無人機有用，但政府應制定分級戰略！」針對近日有人質疑無人機是用在登陸戰，難因應中共前期的騷擾與封鎖，學者蘇紫雲受訪時指出，美國與日本都利用無人機進行海巡，相關說法有偏頗；但軍事專家廖天威說，俄烏、美伊戰爭都有升溫趨勢，恐將回歸重型武器，政府應確定無人機用在何時？

立法院27日三讀通過《無人載具條例》，法案最終6年編列2400億元公務預算，主管機關為經濟部、涉及國防軍用採購時為國防部。

對此，前國防部視察盧德允認為，無人機必須等到共軍靠近臺灣進行登陸時，以及攻上陸地跟我方進行城鎮作戰時才派得上用場，在灰色地帶行動和全面封鎖的前階段，並無法發揮功用。

監偵型可因應封鎖

對此，國安院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時指出，國防部與行政院購買無人機，就是要為了因應武裝衝突使用，不可能等到共軍要打台灣才買；現在無人機的航程不只戰術等級的20公里，很多都有中等或是更高的航程，不是只有共軍靠近與內陸作戰才能使用。

以灰色地帶侵擾為例，國防部要採購的監偵型無人機就可協助海巡，防止中共使用大量無人機「以封轉戰」的可能。蘇紫雲指出，日本海上保安廳與自衛隊都已配置無人機，反制中國海警船威脅，還有監控中共艦隊動向，美國有用MQ-9監測到北韓偷買外國石油，美國海岸防衛隊也透過無人機，防止南美國家偷運毒品。

要觀察戰場變化

中華亞太安全治理學會理事廖天威受訪時分析，中科院的無人機（如銳鳶等）可以飛1千公里以上，雖然飛得到敵方，但應該很難打擊到共軍的「高價值戰略目標」（指揮中樞等），因此目前無人機只能因應共軍的「低價值戰略目標」，如登陸部隊等，但近年來國防部在漢光進行城鎮作戰、異地作戰、戰力分散與掛彈等演習，就是要強化本土化防衛。

「中科院的應用技術成熟，但能否成為戰力還有待評估！」廖天威表示，雖然我國想要在無人機產業急起直追，但也要考量戰場的變化，近來俄烏與美伊戰爭都有出現升溫的趨勢，這時無人機的效用相對有限，而是回歸到「重型武器」的比拚。至於共軍對台灣的封鎖要考量其「能力」與「意願」，這與國際時局息息相關。

建立分級因應戰略

「不要只看眼前，卻還在打過去的仗！」廖天威呼籲政府面對共軍的騷擾與侵台，應該要建立全面的戰略，在這其中無人機也是重要角色，但不是光靠無人機就能強化台海防衛，也要兼顧基本作戰武器的製造、如何支援地面作戰，還有搭配哪些層級可使用無人機，作戰體系分散化與城鎮作戰等。

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