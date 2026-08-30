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205廠自動化T112步槍產線 年產萬把加速換裝

中央社／ 高雄30日電

機械手臂精準串聯產線，國軍T112新式步槍製程首度曝光，軍備局205廠搬遷高雄大樹後全面自動化，槍枝關鍵零組件自製率、品質大幅提升，預計未來5年交貨數萬把槍枝，加速國軍主力單兵武器換裝。

軍備局205廠下轄的兵器製造室，負責國軍40公厘以下輕兵器的生產任務，種類涵蓋手槍、步槍、機槍及機砲等4大類，近年主力產品包括5.56公厘T112戰鬥步槍、9公厘T75K3手槍、5.56公厘T75機槍、7.62公厘T74機槍、0.5吋T90重機槍及20公厘T75機砲等6項。

告別過去傳統加工作業，軍備局205廠自高雄市區的光中營區遷廠至大樹廠區後建置自動化產線，近期首度對外展示國軍T112新式步槍製造過程。兵器製造室主任林威上校表示，新產線引進機械手臂、智慧化管理，大幅節省人力並提升品質，預計未來5年交貨數萬枝，滿足各軍種槍枝需求。

林威指出，為確保能如期如質滿足軍種需求，輕兵器中的槍管、槍機、上節套、下節套、擊針與槍栓閂等6項關鍵零組件，均由廠內自製生產與組裝測試，其餘零件採併行採購方式，帶動國內民間產業供應鏈；機具部分除冷鍛機由國外採購，各式加工機具均由國內製造商在地化供應，確保後勤維保無虞。

因應國軍新一代輕兵器換裝需求與實戰化訓練，中央社記者實地採訪T112部分生產區域（其餘產線、各站因涉機密不公開）。

製作出一把T112需要歷經多個程序，第1站來到兵器製造室轄下的槍件製造所，主要生產關鍵的「槍機」。廠內導入車銑複合機，將過去需多台機具切割的工序整合，槍機零件從胚料到成品大幅減少道次轉移，透過各類型機具、機械手臂強化效率，一次即可加工完成槍機外型與關鍵凸輪槽。

於槍件製造所擔任技術員的李政興上士受訪提到，此單位的機具以銑製為主，區分為CNC數值控制、傳統銑床，他負責T112的槍機線各道次加工、調校，槍機從胚料到成品，會經5個不同類型機具加工、熱處理及表面處理，成為全槍重要的零件之一。

第2站負責生產「槍管」的自動化槍線所，製造出槍管需要經過11個程序，採連續製程並首度引進機械手臂串聯設備，其中第8道程序為冷鍛機的拉膛線作業，過程中搭配光學、機械量測，嚴格監控品質。值得注意的是，除冷鍛機為外購，其餘機具均為國內廠商自行製造，有助於後續維修保養。

最後一站則為兵器裝配所，負責全槍組裝與塗裝分流，現場展示憲兵採用的黑色塗裝，及陸軍使用的黑色、沙色塗裝款式。產品經組裝後，須送交規格鑑測中心進行嚴格檢測，合格後就能交付軍種使用。

軍備局強調，自高雄光中營區搬遷至大樹北營區後，新建廠房同步引進中科院協助整合的智慧化與自動化管理機制，不僅降低舊有設施的維安風險，更實現「人機分離」安全管理，有效提升總體國防自主產能。

槍枝 軍備局 新式步槍

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