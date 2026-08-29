我向美採購岸置魚叉飛彈 在美完成首次試射

我國向美採購的「岸置魚叉飛彈海岸防禦系統」日前在美國境內完成首次研發測試，成功從陸上發射，擊中位在近岸、近海水域的靶船。特別的是，根據美軍公布照片，參與試射魚叉飛彈裝置在奧什卡希8輪軍規卡車底盤上，並非以往公布的商用拖車底盤。

根據美國海軍網站報導，魚叉海岸防衛系統（Harpoon Coastal Defense Systems, HCDS）7月下旬成功完成首次研發測試，完成從陸上發射，並且擊中位在近岸、近海水域的靶船。

這項試驗在加州木谷角海軍靶場進行，由精準打擊武器（PMX-201）計畫辦公室、 海軍航空武器站技術計畫辦公室及波音公司等單位聯合，進行為期二天的密集測試，驗證這項系統打擊和消除海上威脅的能力，並且確保最新的武器系統能滿足海軍的服役需求。

美國海軍在新聞稿中強調，「魚叉海岸防衛系統」的目的在提供強大的陸基反艦能力，利用久經考驗的「魚叉」飛彈保護重要的海岸資產和戰略水道。據國外海事防務新聞網站報導，魚叉海岸防衛系統後續還將進行第二階段測試，進一步驗證「魚叉」海岸防禦系統的性能。

特別的是，根據美國海軍及波音公司釋出的照片，參與試射的4聯裝魚叉飛彈發射架以及控制室，是裝置在灰色系海軍塗裝的奧什卡希Oshkosh HEMTT 軍規「重型增程機動戰術卡車」8輪底盤上，不同於原先公布的商規重型載重車。這款軍用重型載重車，國軍也引進用於愛國者防空飛彈系統的拖車頭、M978油罐車等裝備。

國內媒體在今年6月間曾報導，我國「岸置魚叉飛彈海岸防禦系統」的首批5輛飛彈發射車與1輛指管車等車組已運抵台灣，正由海軍官兵進行接裝訓練。

美國國防安全合作署（DSCA）在2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系，包括400枚RGM-84L-4魚叉II型飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型訓練彈、100套發射車、25輛機動雷達車、411個發射箱及備用與維修零組件、支援與測試裝備等，預計在2028年全數到位。