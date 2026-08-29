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義務役因公受傷三節慰問及安養津貼9月起調增 調幅最高30%

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳宣布，自今年9月1日起調增義務役因公受傷人員三節慰問金及安養津貼，調幅最高達30%。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳宣布，自今年9月1日起調增義務役因公受傷人員三節慰問金及安養津貼，調幅最高達30%。圖／聯合報系資料照片

為強化對義務役因公致身心障礙人員的照顧，內政部修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」。內政部長劉世芳宣布，自今年9月1日起調增義務役因公受傷人員三節慰問金及安養津貼，調幅最高達30%。

內政部表示，本次修法同步檢討義務役軍人及替代役給付標準，三節慰問金依身心障礙程度，每節調升後為1萬6000元至6萬6000元不等，其中全身癱瘓調增6000元、半身癱瘓調增4500元、其餘身心障礙等級調增3000元；安養津貼則由原半身癱瘓每月3200元、全身癱瘓7463元，分別調升至3900元及9100元。

劉世芳表示，考量因公受傷人員及家屬長期照護需求，並因應近年消費者物價指數變動及生活成本增加，檢討調整相關給付標準，調幅最高達30％，希望透過提高慰問金及安養津貼，減輕受傷弟兄及家庭的生活負擔，提供更實質的照顧與支持。

內政部強調，義務役軍人及替代役服役期間肩負國防及公共服務任務，對於因公受傷致身心障礙的退停役人員，政府將持續完善照顧制度，提供受傷弟兄及家庭更周延的支持與保障。

為強化對義務役因公致身心障礙人員的照顧，內政部修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」。圖／內政部提供
為強化對義務役因公致身心障礙人員的照顧，內政部修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」。圖／內政部提供

義務役 劉世芳 軍人 替代役

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