內政部調升因公受傷義務役慰問金安養津貼 最高30%

考量因公受傷人員及家屬長期照護需求，同時因應消費者物價指數變動，內政部長劉世芳今天宣布調升義務役因公受傷人員三節慰問金及安養津貼，調幅最高達30%。

為強化對義務役因公致身心障礙人員的照顧，內政部修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」，將自9月1日起調增三節慰問金及安養津貼。

此次修正同步檢討義務役軍人及替代役給付標準，三節慰問金依身心障礙程度，每節調升後為新台幣1萬6000元至6萬6000元不等，其中全身癱瘓調增6000元、半身癱瘓調增4500元、其餘身心障礙等級調增3000元；安養津貼則由原半身癱瘓每月3200元、全身癱瘓7463元，分別調升至3900元及9100元。

劉世芳透過新聞稿表示，考量因公受傷人員及家屬長期照護需求，且為因應近年消費者物價指數變動及生活成本增加，因此檢討調整相關給付標準，調幅最高達30%，希望透過提高慰問金及安養津貼，減輕受傷人員及家庭的生活負擔，提供更實質的照顧與支持。

內政部則說，義務役軍人及替代役服役期間肩負國防及公共服務任務，對於因公受傷致身心障礙的退停役人員，政府將持續完善照顧制度，提供受傷弟兄及家庭更周延的支持與保障。