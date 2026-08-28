國軍各作戰區重砲射擊 結合無人機執行戰場偵蒐

國軍重砲射擊昨天進入第3日，第3、4、5作戰區持續進行實彈射擊，並結合無人機執行戰場偵蒐與目標情資傳遞，串聯前端偵蒐、目標獲得及後端火力打擊程序，檢驗各式武器裝備性能，並提升部隊射擊指揮與目標接戰能量。

青年日報今天報導指出，第3作戰區實施標槍飛彈及車載M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統攻擊灘岸目標，驗證反裝甲武器打擊能力；第4、5作戰區則操作M109A2、M110A2自走砲進行射擊，持續精進官兵武器操作熟練度與火力運用能力。

報導提到，參演官兵依想定完成陣地部署及射擊前整備，並結合無人機執行戰場偵蒐與目標情資傳遞，串聯前端偵蒐、目標獲得及後端火力打擊程序，檢驗各式武器裝備性能，並提升部隊射擊指揮與目標接戰能量。

第3作戰區實施「反裝甲武器射擊」，模擬敵裝甲部隊登陸上岸，由聯兵542旅、269旅官兵操作車載M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統，以拖式2B型飛彈對目標攻擊，關指部官兵則攜行標槍飛彈進入射擊位置，依序完成目標搜索、鎖定及發射程序，精準命中目標。

第4、5作戰區進行「攻擊摧破射擊」等課目，分別操作M109A2、M110A2自走砲實施射擊；第4作戰區43砲指部依戰術狀況機動變換射擊位置，在不同陣地接續執行火力任務，透過多波次射擊與陣地轉換，驗證砲兵部隊火力持續性及戰場機動能力。

第5作戰區由聯兵586旅及58砲指部編組參演，各砲兵單位依目標資訊完成射擊諸元計算後同步發揚火力，以火砲齊放對目標區形成密集打擊。