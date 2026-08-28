中科院狂發200採購通知給廠商 王鴻薇疑資安破口促徹查

國民黨立委王鴻薇今日表示她接獲檢舉，中科院採購資訊系統凌晨起狂發200封採購通知信給廠商，中科院雖解釋是資安演練未關閉系統所致，但她質疑流程管理不當恐成資安破口，籲國防部與數發部徹查究竟是駭客入侵或系統出包。

王鴻薇表示，中科院是肩負我國國防科技重要的研發機構，包含無人載具、飛彈火箭、雷達等等重要重要軍備，都是由他們負責。不只是科研能力，資安防護更應具備高度專業與防護。

王鴻薇說，她今天收到檢舉，中科院的採購資訊系統從今天凌晨開始，一直自動將過往採購資訊自動寄給各個廠商，已經收到200封系統通知信，中科院從凌晨到早上時都還未能處理相關問題。這樣重大的資安問題，如果是駭客入侵，可能使我國有哪些國防廠商的資訊都被掌握。

王鴻薇提到，稍早辦公室詢問中科院後，雖表示不是被駭客入侵，是中科院自行在做系統資安演練，忘了把系統關閉所造成的結果。然而，今天中科院演練，卻沒有做好作業流程管理，反而讓自己成為資安破口，國防部及數發部真的應該認真調查，這件事到底是駭客入侵，還是單純系統出包，才能避免資安問題成為國防破口。