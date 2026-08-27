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又見大陸科研船侵擾 海巡艇全程監控警告

中央社／ 台北27日電

海巡署表示，針對中國科研船「向陽紅3號」侵擾高雄港一港口西南方，經派海巡艇全程監控及廣播警告，「向」船全程未進入限制水域也未施放儀器進行調查活動。

海巡署今天發布文字訊息指出，中國「向陽紅3號」海洋科學調查船在中午12時出現於高雄港一港口西南方77.6浬（限制水域外46浬），「向」船未施放或拖帶儀器並往東南方向航行，調派海巡巡防艇預置對應。

海巡署表示，海巡PP-3559艇在監控過程中以無線電廣播，強勢警告「向」船勿進入台灣水域。「向」船在下午4時位於屏東鵝鑾鼻西南方36.7浬（限制水域外6浬），並持續在限制水域外往東南方向航行。

海巡署指出，中國「向」船全程未進入限制水域，也未施放或拖帶儀器進行調查活動。

海巡署表示，將持續運用聯合情監偵手段，密切掌握周邊海域中國艦船動態，並超前部署海巡艦艇應處，堅定捍衛國家主權，確保海域安全。

海巡 監控 海巡署

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